El número de visitas turísticas de Guci en Tegal Regency disminuyó un 27,45 por ciento

Semarang (ANTARA) – El Departamento de Juventud, Turismo y Deportes de Java Central declaró que el número de visitas a la atracción turística de Guci, Tegal Regency, durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo (Nataru) de 2025/2026 se redujo al 27,45 por ciento.

El jefe de Semarang Central Java Disporapar, Muhamad Masrofi, dijo el lunes que la caída en las visitas turísticas a Guci se debió principalmente a las inundaciones repentinas que azotaron una de las atracciones turísticas favoritas hace algún tiempo.

Según los datos sobre las visitas turísticas a Guci del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, se registraron visitas de 30.606 turistas, o menos que el mismo impulso en 2024/2025 de 42.187 personas.

En cuanto a las cifras, dijo, la atracción turística de Guci ha perdido alrededor de 11.581 turistas durante las vacaciones de Navidad de este año.

Según él, las atracciones turísticas de Guci en general experimentaron una disminución en las visitas turísticas durante las vacaciones de Navidad 2025/2026 en comparación con el año pasado.

«Las inundaciones repentinas que azotaron la zona de Guci son sin duda uno de los factores que reducen el interés de la gente en visitar Guci», afirmó.

Luego, dijo, las fuertes lluvias provocaron lluvias o lloviznas casi todos los días sobre el Guci y, además, el icono principal, Pancuran 13, aún no estaba operativo después de la inundación.

«Los sitios turísticos en Guci están abiertos, sólo la ducha 13 no se puede usar porque se inundó. Sin embargo, los otros sitios, la quinta ducha y así sucesivamente, todavía se pueden usar y los turistas aún pueden visitarlos», dijo.

Explicó que la piscina de aguas termales Pancuran 13 no se pudo utilizar porque fue la más afectada por las inundaciones repentinas, mientras que Pancuran Lima fue reparada y se pudo visitar.

Para la zona de Guci en general, dijo, sigue siendo segura hasta el momento, como hoteles, villas y otras fuentes termales.

«Debido a que hubo una inundación importante, la mitigamos y brindamos seguridad adicional para mayor comodidad en comparación con las visitas turísticas a Guci», dijo.

Hasta el momento, Masrofi dijo que Pancuran 13 todavía estaba en reparación y que no molestaría a los turistas que visitaran la atracción turística de Guci.

