El número de visitantes del ‘amanecer’ al templo de Borobudur el 1 de enero superó el objetivo

Magelang (ANTARA) – El número de visitantes que disfrutaron del «amanecer» en el templo de Borobudur, Magelang Regency, Java Central el 1 de enero de 2026 alcanzó los 80 visitantes o superó el objetivo de 50 personas.

El director de operaciones de PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan y Ratu Boko Indung Purwita Jati en Magelang dijeron el jueves que disfrutar del «amanecer» era una de las actividades rutinarias realizadas en el templo de Borobudur.

«Dado que tenemos una buena ‘vista del amanecer’ en la cima del templo de Borobudur y este es uno de los programas que continuamos desarrollando, lo estamos mejorando para brindar una experiencia interesante a los visitantes que vienen a Borobudur», dijo.

Según él, esta actividad no es sólo para turistas extranjeros, sino que también vendrán más turistas nacionales a esta actividad.

«Disfrutaron participando en las actividades del ‘amanecer’ en el templo de Borobudur y experimentaron vistas extraordinarias y una experiencia diferente en comparación con otros destinos», dijo.

Dijo que el amanecer en Borobudur es diferente al de otros lugares. Desde el templo de Borobudur, los visitantes pueden ver el sol brillando directamente, junto a la colina Menoreh están Merapi y Merbabu, por lo que hay una hermosa vista.

«Gracias a Dios, el tiempo está despejado y se puede ver claramente el amanecer desde el templo de Borobudur», dijo.

