El nuevo dormitorio de la Escuela Popular Semarang está ocupada por 100 estudiantes desde la escuela primaria hasta la escuela secundaria

Sus padres de la escuela del pueblo cambiaron la ropa de la ropa de sus hijos en el dormitorio del estudiante después de las actividades de la Introducción al entorno escolar (MPLS) en el Centro de Capacitación Vocacional y de Productividad (BBVP) Semarang, Java Central, martes (30/9/2025). Un total de 19 maestros y 100 estudiantes de la Escuela Popular Semarang City desde el nivel de la escuela primaria hasta la secundaria comenzaron a ocupar el dormitorio y trabajar con la agenda de la actividad inaugural, a saber, MPLS para el nuevo año escolar 2025/2026. Entre fotos/significado de Zaezar/Tom.