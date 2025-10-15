El MPR de Papúa insta a las autoridades a investigar a fondo el caso de la muerte de un maestro en Yahukimo

Yakarta (ANTARA) – El presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Papúa (MPR por Papúa), Yorrys Raweyai, ha pedido a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que investiguen a fondo la muerte de una profesora en Yahukimo, en las montañas de Papúa, llamada Melani Wamea, que supuestamente fue atacada por un grupo criminal armado (KKB).

En su declaración en Yakarta el miércoles, Yorrys Raweyai expresó su profunda preocupación por el incidente vivido por el maestro de la escuela Jhon D. Wilson.

«Este incidente no puede tolerarse. Cualquiera que sea el autor, la violencia contra el personal docente por cualquier motivo es inaceptable», afirmó Yorrys, que también es vicepresidente del Consejo Representativo Regional de Indonesia (DPD).

Los actos de violencia contra el personal docente en Papúa se han producido repetidamente.

Según Yorrys, decenas de docentes han sufrido violencia desde principios de 2025, algunos de los cuales han perdido la vida y han resultado gravemente heridos.

Además del personal docente, los edificios escolares también fueron objeto de vandalismo. Una de ellas fue la escuela secundaria Kiwirok en las montañas Bintang, que fue incendiada el lunes (13/10) por un grupo de personas sospechosas de ser miembros del KKB.

Yorrys hizo un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que adopten medidas enérgicas y lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre los fenómenos que afectan a la infraestructura educativa en el país de Papúa, especialmente en la zona montañosa de Papúa.

El senador de Papúa dijo que la infraestructura educativa está a la vanguardia del desarrollo de recursos humanos en Cenderawasih Earth.

«Pido a todas las partes, especialmente a las fuerzas de seguridad, que tomen medidas enérgicas y lleven a cabo investigaciones exhaustivas para garantizar la seguridad y la comodidad del personal docente y de los edificios escolares en Papúa», dijo Yorrys.

