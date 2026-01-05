El Movimiento Scout Jepara Kwarcab envía voluntarios y donaciones a Aceh

Jepara (ANTARA) – El Barrio Regional (Kwarcab) del Movimiento Scout Jepara, Java Central, envió el lunes voluntarios y donaciones a Aceh en el marco de la acción humanitaria de Scouts Care para el Barrio Regional de Java Central (Kwarda).

«Los dos voluntarios enviados fueron Afif Khoironi y Nur Rohmad. Estuvieron de servicio con 34 Caring Scouts de diferentes regiones de Java Central del 5 al 16 de enero de 2026», dijo Ratib Zaini, jefe del Movimiento Scouts de Jepara en Kwarcab, quien también es jefe del Servicio de Educación, Juventud y Deportes de Jepara (Disdikpora) en Jepara.

Dijo que los dos empleados de Caring Scout fueron enviados para fortalecer los equipos de voluntarios en áreas afectadas por desastres.

La liberación de los voluntarios fue realizada directamente por Ratib Zaini en la oficina del jefe del Departamento de Educación y Juventud de Jepara. En esta ocasión, Ratib Zaini también aconsejó a los voluntarios que mantuvieran su salud mientras desempeñaban tareas humanitarias.

“Además de mantener la salud, también les aconsejo que mantengan siempre el buen nombre del Movimiento Scout Jepara Kwarcab y del Gobierno de la Regencia de Jepara”, dijo.

Ratib Zaini espera que los voluntarios naveguen sin problemas y con seguridad, y que puedan aportar beneficios reales a las comunidades afectadas por desastres.

«Esperemos que todo sea fluido, seguro y beneficioso para los demás», dijo.

Destacó que la presencia de los Scouts en las misiones humanitarias es una forma de atención y compromiso con la sociedad. La asignación de voluntariado para Central Java Care Scout se llevará a cabo en la región de Aceh Tamiang.

«El personal participará directamente en diversas actividades humanitarias para ayudar a los residentes afectados por el desastre», dijo.

Además de enviar voluntarios, Jepara Scout Kwarcab también distribuyó donaciones humanitarias por valor de 362.847.950 IDR a través de Kwarda Central Java Caring Scouts.

Las donaciones provinieron de miembros de Jepara Scouts, el grupo frontal, la rama Caring Scouts, así como la participación del público en general.

«Expresamos nuestra gratitud por la participación de todas las partes que donaron. Que Allah SWT les recompense con recompensas ilimitadas», dijo Ratib Zaini.

Añadió que Jepara Scout Kwarcab todavía tiene donaciones adicionales de más de 62 millones de IDR en la sucursal de Jepara de la Rama Humanitaria de Kwartir hasta la fecha.

«El dinero se utilizará para socorro en casos de desastre y para apoyar los programas gubernamentales de Jepara Regency en las áreas de gestión de desastres, medio ambiente y humanidad», dijo.

