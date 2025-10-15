El Movimiento Mageri Segoro plantó dos millones de plántulas de manglares en 17 distritos de Java Central

Los participantes plantaron plántulas de manglares durante la actividad de Mageri Segoro en Denasri Kulon, Batang Regency, Java Central, el miércoles (15/10/2025). El Gobierno Provincial de Java Central, junto con PT Bhimasena Power Indonesia, está deteniendo el Movimiento Mageri Segoro mediante la plantación de plántulas de manglares, que se llevará a cabo simultáneamente en 17 distritos/ciudades a lo largo de la costa norte y la costa sur de Java Central con el objetivo de plantar dos millones de plántulas de manglares para diciembre de 2025 con el objetivo de reducir el desgaste del mar. ENTRE FOTOS/Harviyan Perdana Putra/tom.