El movimiento de comida barata en Semarang distribuye 13 toneladas de arroz sphp

SEMARANG (Antara) – El Movimiento de Alimentos Barato (GPM) que tenía el gobierno local en la ciudad de Semarang, Bulog Perum, Distribuidores de Alimentos y Actores de Negocios tenían al menos 13 toneladas de programas de suministro de arroz y programas de estabilidad de alimentos (SPHP) distribuidos.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, Java Central, explicó el sábado que el GPM era parte de la implementación simultánea de GPM en 7.285 subdistritos en Indonesia para conmemorar el 80 aniversario de la independencia indonesia de la Indonesia Indeonsia

En la ciudad de Semarang, la actividad se centró en Lasipin Village Rt.03/R.04, Village de Karangturi, distrito de East Semarang, al que asistió el alcalde de Semarang Agustina junto con su adjunto, Iswar Amindin.

Además del arroz, las personas también pueden comprar otras materias primas estratégicas, como aceite de cocina, azúcar, huevos, chile y verduras a precios del mercado.

«Se espera que este programa ayude a retener el poder adquisitivo de las personas, especialmente en medio del potencial de fluctuaciones para el premio de alimentos», dijo.

En esta ocasión, llevó a cabo una «teleconferencia» con el ministro del Interior de Indonesia y comunicó casi cinco distritos representativos en la ciudad de Semarang, a saber, el distrito de Genuk, West Semarang, Ngaliyan, Banyumanik y Gajhmungkur.

Hizo hincapié en que la dedicación del Ayuntamiento de Semarang para mantener la seguridad alimentaria y reducir la inflación al presentar alimentos baratos a las que el público puede ser fácilmente accesible.

«Se debe monitorear la seguridad alimentaria segundos por segundo. Los mecanismos de mercado influyen en los precios, pero con la cooperación del gobierno mutuo, los actores comerciales y la comunidad podemos asegurar que las acciones permanezcan estables», dijo.

Según él, Semarang tiene desafíos en el suministro de alimentos como ciudad metropolitana porque la mayoría de las regiones se han convertido en industriales y asentamientos.

«No solo no podemos confiar en la producción local. Es por eso que el Ayuntamiento fortalece la cadena de distribución y las reservas de alimentos, para que las personas no tengan problemas para obtener productos básicos», dijo.

Además de GP

«Todos estos programas son parte de los esfuerzos colectivos para traer alimentos seguros, saludables y asequibles», dijo.

La actividad, dijo, se convirtió en una clara prueba de cooperación gubernamental, el mundo de los negocios y la comunidad para invitar a todas las partes a hacer de GPM un impulso para fortalecer la seguridad alimentaria regional.

«Con el espíritu de cooperación e innovación mutua, nos aseguramos de que Semarang siempre esté listo para enfrentar desafíos alimentarios en el futuro», dijo.

