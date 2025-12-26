El Ministro de Medio Ambiente impone sanciones al gobierno de Kudus Regency por la gestión de TPA

Kudus (ANTARA) – El Ministro de Medio Ambiente/Jefe de la Oficina de Control Ambiental, Hanif Faisol Nurofiq, enfatizó que el gobierno de Kudus Regency, Java Central, enfrentará inmediatamente sanciones administrativas relacionadas con la gestión del sitio de eliminación de desechos (TPA) que no cumple con las normas.

«Hasta ahora, Kudus no ha presentado su informe de gestión de residuos al Sistema Nacional de Información de Gestión de Residuos, por lo que no está incluido en las áreas directamente sujetas a sanciones, pero en un futuro próximo se impondrán sanciones administrativas para fomentar mejoras en el manejo del vertedero», dijo el viernes junto con el regente de Kudus Sam’ani Intakoris junto con Forkopimda durante una visita a la TPA de Tanjungrejo, distrito de Jekulo, Kudus.

Apreció la rápida respuesta del regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, junto con el presidente de Kudus, DPRD Masan, para acelerar los esfuerzos para reducir la presión ambiental sobre el vertedero, después de recibir aportaciones del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, se considera que la gestión del vertedero debería llevarse a cabo de forma más sensata al estar situado en una zona de gran altitud.

«La posición de este vertedero es bastante riesgosa ya que está situado en un acantilado. Por lo tanto, la construcción de terrazas debe tomarse en serio. Ha habido muchos incidentes en otras zonas que han resultado en víctimas debido a la desobediencia en la gestión del vertedero», dijo.

Hanif destacó la práctica de tirar basura abiertamente volcar abierto está prohibido desde la promulgación de la ley número 18 de 2008 sobre gestión de residuos. Todos los vertederos deben cerrar volcar abierto a más tardar tres años después de la entrada en vigor de la ley.

«De hecho, casi todas las regiones de Indonesia todavía lo hacen volcar abiertoComo resultado, todos los distritos/ciudades están sujetos a sanciones administrativas para cerrarlos. volcar abiertoal menos vertedero controlado,dijo.

en el sistema vertedero controlado, Los residuos deben cubrirse periódicamente cada tres a siete días para reducir los lixiviados y la contaminación ambiental. Del total de 514 distritos/ciudades, aproximadamente la mitad ha realizado mejoras significativas, incluida la TPA en Kudus.

El Ministerio de Medio Ambiente ejercerá una supervisión más estricta durante los próximos seis meses imponiendo sanciones administrativas en forma de coerción gubernamental para restaurar el TPA de Kudus. La evaluación se realiza en base a indicadores estandarizados que miden el daño ambiental potencial.

«Si el puntaje es inferior a 40 dentro de los seis meses, la sanción se aumentará a un cargo de conformidad con el artículo 114 de la Ley Número 32 de 2009, con multa de un año. Si el puntaje es de 40 a 90, la sanción se ampliará dependiendo de los avances. Si es superior a 90, se retirará la sanción», dijo.

Además de la gestión de vertederos, Hanif también destacó el desempeño general de la gestión de residuos en Kudus Regency. Actualmente, la puntuación de gestión de residuos de Kudus se sitúa entre 54 y 55, todavía por debajo del umbral de certificación nacional de 60.

«Kudus todavía está en la categoría de ciudad sucia, pero sólo quedan unos cinco puntos para obtener el certificado. Con la iniciativa del Regente y el DPRD de aumentar el presupuesto y fortalecer la clasificación de residuos de arriba hacia abajo para 2026, somos optimistas de que este objetivo se pueda lograr», afirmó.

Explicó que una puntuación de 60-75 está incluida en la categoría de certificado de gestión de residuos, una puntuación de 75-85 da la oportunidad de obtener Adipura, y por encima de 85 tiene el potencial de obtener Adipura Kencana. Actualmente, sólo unos 10 distritos/ciudades de Indonesia tienen potencial para Adipura.

La próxima revisión se llevará a cabo abiertamente en enero e involucrará a agencias relevantes y miembros de la prensa. Si los resultados de la evaluación todavía sitúan a Kudus en la categoría de ciudad sucia, se impondrán sanciones administrativas coercitivas a los jefes regionales.

Hanif enfatizó que la responsabilidad de la gestión de residuos recae en los regentes y alcaldes, pero el éxito en la gestión de residuos no se logrará sin el papel activo de la comunidad.

«Aunque la comunidad paga impuestos y tasas, la gestión de residuos no puede ser enteramente responsabilidad de los líderes regionales. Los residuos no son una bendición sino un problema que debe gestionarse juntos mediante una clasificación y una gestión adecuadas», afirmó.