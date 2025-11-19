El Ministro de Justicia visitó la ciudad de Posbankum Kramas Semarang

Semarang (ANTARA) – El Ministro de Derecho (Menkum), Supratman Andi Agtas, agradeció los logros del Puesto de Asistencia Jurídica (Posbankum) Kramas Village, en la ciudad de Semarang, Java Central, que resolvió siete disputas legales en 2025 sin tener que acudir a los tribunales.

«Esperemos que pueda convertirse en un ejemplo nacional», dijo el ministro de Justicia el martes cuando inspeccionó las actividades del Kramas Village Posbankum en Semarang.

Según él, el nivel de conocimiento jurídico de la sociedad en un área no está determinado por el número grande o pequeño de casos que debe tratar el posbankum.

«Lo más importante es la eficacia de la solución», añadió.

Pidió documentación de la resolución de varios casos en posbankun.

Entonces, según él, habrá una historia nacional sobre los esfuerzos de resolución en cada posbankum, variaciones y formas de resolver cada problema utilizando un enfoque de sabiduría local, pero se puede hacer bien.

El Ministro de Justicia también invitó a Posbankum a realizar actividades de promoción sobre cuestiones políticas.

«Se permite la promoción de políticas al nivel más bajo. Los resultados se llevarán al siguiente nivel más adelante», afirmó.

Mientras tanto, la alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng, dijo que dos de las siete demandas resueltas por Posbankum, distrito cantonal de Kramas, estaban relacionadas con disputas fronterizas terrestres.

Según él, Posbankum Kramas está activo desde marzo de 2025.

«Posbankum es un lugar para el crecimiento de una cultura de paz y justicia social», afirmó.

