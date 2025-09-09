El ministro de Finanzas, Purbaya, se disculpa – Antara News Central Java

JAKARTA (Antara) – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa dijo que tendría cuidado con las palabras que transfiere, especialmente dada la posición que estaba usando actualmente.

«Si el LPS (Corporación de seguros de depósitos) no es un monitor, por lo que estoy tranquilo. Resulta que las finanzas son diferentes. Las conversaciones incorrectas se distorsionaron aquí y allá de inmediato. Entonces, si hubo un error, disculparse», dijo Purbaya en una conferencia de prensa en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el martes.

Purbaya continuó, todavía era un nuevo oficial dentro del Ministerio de Finanzas. También dijo el nombramiento de sí mismo como Ministro de Finanzas como ‘Ministro de Sorpresa’.

«Entonces, si dices, cuando la palabra Sra. Sri Mulyani, el estilo es vaquero», agregó.

También afirmó que le pediría a Sri Mulyani Indrawati como un ex ministro de finanzas que pueda implementar una buena política fiscal.

Purbaya también intentará tanto como sea posible para hacer crecer la economía en su conjunto.

«Entonces, en el futuro, por favor dame tiempo para funcionar bien. Más tarde, si es hace unos meses, solo puedo apreciarlo», dijo.

Purbaya respondió previamente al asunto de la «demanda 17+8» durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el lunes (8/9) que finalmente fue viral.