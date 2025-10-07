El Ministro de Educación Primaria enfatizó la aplicación de «aprendizaje profundo» en el sistema educativo nacional

KUDUS (Antara) – Ministro de educación primaria y secundaria (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enfatizó la importancia de implementar conceptos aprender a profundamente En el Sistema Nacional de Educación (Sisdiknas) como una nueva dirección para el aprendizaje en Indonesia.

Esto se anunció el martes durante la apertura de la Conferencia de Enseñanza, Lingüística, Cultura y Educación del Seminario (Telcecon) #5, en poder de la Facultad de Entrenamiento y Educación de Maestros (FKIP) Muria Kudus University (UMK) en el Auditorio UMK.

Según el Ministro de Educación Primaria Abdul Mu’ti en Kudus, la educación futura no es suficiente para concentrarse solo en la transferencia de conocimiento, pero debe promover una comprensión profunda, pensamiento crítico y creatividad entre los estudiantes.

“La educación del futuro requiere algo más que transferencia de conocimiento. Aprender a profundamente Enfatiza la comprensión profunda, el pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes. «Esta es la nueva dirección de la educación indonesia que tenemos que estimular juntos», dijo Abdul Mu’ti, ministro de educación primaria.

Apreciaba los pasos de UMK al crear Telcecon para ofrecer espacio a maestros, investigadores y profesionales educativos para innovar y adaptarse a los desarrollos en tecnología de aprendizaje.

En la misma ocasión, el Ministro de Educación Primaria abrió la construcción del edificio de la Torre FKIP, que será el edificio universitario más alto en el entorno UMK con siete pisos y debe completarse este año. Se espera que el edificio se convierta en un centro para la innovación y el desarrollo de la educación basada en la tecnología.

El Ministro de Educación Primaria espera que actividades como Telcecon puedan ser una inspiración para que otras universidades continúen contribuyendo al desarrollo de la ciencia y la mejora de la calidad de la educación nacional.

«Se espera que la implementación de Telcecon #5 siga siendo pionera en el desarrollo de innovaciones de aprendizaje y contribuciones científicas a nivel nacional e internacional», dijo Abdul Mu’ti.

Mientras tanto, el canciller de UMK, Darsono, dijo que mantener la Telcecon #5 era una forma de dedicación de la universidad para presentar un foro científico que sea relevante para los desafíos de educación contemporánea.

«Aprender a profundamente No solo la tecnología, sino también nuevos enfoques en el aprendizaje. «Los maestros y los futuros maestros deben poder usarlo para crear experiencias de aprendizaje más significativas y adaptativas», dijo.

En la Conferencia Internacional Telcecon #5, varios oradores estuvieron presentes de académicos y profesionales educativos que discutieron la implementación de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático en el mundo educativo, especialmente en el campo de los idiomas de aprendizaje, la alfabetización digital y la innovación pedagógica.

Además del seminario principal, los participantes también tienen la oportunidad de presentar resultados de investigación en sesiones paralelas sobre campos educación, lingüística, cultura, Y Educación tecnológica.