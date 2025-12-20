El Ministro de Cultura se prepara para reactivar el edificio Sarekat Islam en Semarang en 2026

Semarang (ANTARA) – El Ministro de Cultura, Fadli Zon, ha elaborado un plan para revivir el edificio Sarekat Islam (SI) en Semarang en 2026, considerando su valor histórico, que es muy crucial en la historia nacional.

«El Ministerio de Cultura coordinará las medidas de revitalización con el gobierno de la ciudad, las fundaciones y las comunidades culturales», dijo el viernes mientras inspeccionaba el edificio de SI en Semarang.

Ubicado en Kampung Gendong Utara, pueblo de Sarirejo, distrito de East Semarang, este edificio histórico tiene una superficie de aproximadamente 1.000 metros cuadrados.

«Básicamente, la revitalización no se centra sólo en el edificio físico, sino que lo más importante es que este edificio sea útil para la comunidad. Puede ser un espacio de aprendizaje cultural, un espacio de diálogo, seminarios, debates, exposiciones históricas e incluso actividades literarias», dijo.

Según él, el edificio no sólo fue un testigo del movimiento Sarekat Islam, sino también un lugar para el diálogo entre importantes figuras nacionales y un punto importante durante la Batalla de los Cinco Días en la ciudad de Semarang.

Admitió que había visto el estado del edificio varias veces desde 2012 y señaló que, aunque había sido reparado, todavía había daños graves, como goteras en el techo y raíces de árboles que penetraban las paredes.

Sin embargo, es optimista porque entre el 70 y el 80 por ciento de la estructura original del edificio, incluidos los pilares de teca y la escritura «SI», todavía se conserva bien.

«La autenticidad del edificio sigue siendo muy fuerte, alrededor del 70-80 por ciento. La estructura de madera todavía se parece a la fotografía de la década de 1920, y la forma del techo, incluso la escritura Sarekat Islam todavía está allí. Este es un capital importante para la conservación», dijo.

Se espera que la revitalización del Edificio SI no solo salve el edificio físico, sino que también reavive el espíritu de Semarang como una ciudad en movimiento que puede combinar valores históricos con las necesidades de espacio creativo de la generación más joven.

«Revivir el edificio Sarekat Islam es parte de la preservación de la identidad de la ciudad de Semarang. Quiero que este lugar se convierta en un espacio cálido para que los residentes trabajen, discutan o simplemente se sienten y tomen un café mientras profundizan en la historia», dijo.

Mientras tanto, la alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, no sólo expresó su agradecimiento por la atención del gobierno central a las propiedades históricas que son testigos silenciosos del movimiento nacional.

Sin embargo, también acordaron un plan para restaurar el edificio histórico en 2026 para restaurar su función como centro educativo y cultural.

Teniendo en cuenta el estatus del edificio como patrimonio cultural a nivel de la ciudad desde 2014, subrayó que el proceso de restauración no debe realizarse al azar.

El gobierno de la ciudad de Semarang se esfuerza por seguir estrictas normas de conservación mediante la contratación de expertos certificados.

Además de los planes de restauración física, también enfatizó la importancia de la participación de la comunidad para mantener la sostenibilidad del edificio.

En el futuro, planea involucrar a funcionarios regionales cercanos para que el edificio se convierta en un espacio público vibrante y pueda ser utilizado por los residentes para diversas actividades culturales y sociales.

Lea también: Ministro de Cultura inaugura el Escenario Sanggabuwana del Palacio de Surakarta