El Ministro de Bosques pide disculpas por la quema de la corona de Cenderawasih en Papúa

Denpasar (ANTARA) – El Ministro de Bosques (Menhut), Raja Juli Antoni, pidió disculpas a todo el pueblo de Papúa por la acción de quemar la Corona de Cenderawasih por parte del Centro de Conservación de Recursos Regionales de Papúa (BKSDA).

“En nombre del Ministerio de Bosques, pido disculpas para que lo sucedido quede registrado y planeo reunir hoy a través de Zoom (en línea) a todos los BKSDA para hacer otro inventario de lo que se considera tabú o sagrado en la sociedad para que cuando haya aplicación de la ley, no violemos este tipo de cosas”, dijo el ministro de Bosques, Raja Juli Antoni.

Durante la visita de trabajo de la Comisión IV de la RPD a Denpasar, Bali, el lunes, explicó por primera vez que la destrucción de pruebas en forma de compensaciones y coronas de Cenderawasih en el proceso de aplicación de la ley contra el comercio de vida silvestre protegida no estaba mal.

Legalmente, esta acción fue correcta, dijo, pero si se presta atención a la sabiduría local, las acciones de su personal no fueron contextuales, lo que resultó en un insulto al pueblo papú.

Hay normas que la BKSDA debe entender, por eso ayer el Ministro de Bosques, Raja Juli, envió el otro escalón directamente a Papúa para dialogar con el Consejo Popular de Papúa (MRP) y los estudiantes.

«Así que, para que esto no suceda en Papúa, también en Bali, etc., reuniré a todos los jefes de los centros en línea para investigar los valores de sabiduría local, los tabúes y los términos locales que nos instan a tener cuidado», dijo.

A partir del caso Mahkota Cenderawasih, el Ministro de Bosques destacó algo más importante, a saber, el desafío del crecimiento silvestre endémico de Cenderawasih, pidiendo así al pueblo papú que proteja sus recursos.

«Nuestro desafío con el ave de Cenderawasih es que su crecimiento silvestre es ahora extraordinario. Hay muchas especies de esta ave y no todas tienen éxito en cautiverio. Hay muchos desafíos, son más tímidos, la temperatura del aire es cierta y la oscuridad también lo es», dijo el Ministro de Bosques, Raja Juli, recordando que sólo se ha criado con éxito un tipo de Cenderawasih.

Se sabe que la discusión sobre Mahkota Cenderawasih comenzó con una pregunta del miembro del comité IV DPR RI Sulaeman L Hamzah sobre la respuesta del Ministro de Bosques a las protestas del pueblo papú.

Recordó al gobierno que la Corona de Cenderawasih tiene un significado importante ya que a menudo se utiliza como corona para los funcionarios visitantes.

«La destrucción de los bienes incautados aparentemente provocó fuertes reacciones en diferentes regiones. Digamos que fue el incidente en Jayapura, que primero acogió con agrado esta reacción en Boven Digoel. Luego, hoy en varios otros distritos también hay manifestaciones similares en Uncen. Le pido al ministro que haga una declaración para calmar la reacción pública», dijo Sulaeman.

Anteriormente, el gobernador de Papúa, Mathius Fakhiri, destacó la importancia de preservar y respetar los valores culturales locales, incluida la Corona de Cenderawasih, que durante mucho tiempo ha sido un símbolo de honor para la comunidad indígena local.

«La corona de Cenderawasih es un símbolo cultural y se usa en eventos tradicionales, por lo que debe ser respetada», dijo el viernes después de recibir una visita del Consejo Popular de Papúa (MRP) y ondoafi en la oficina del gobernador de Papúa, en la ciudad de Jayapura.

Por eso espera que en el futuro ningún partido ignore los valores culturales de Papúa.

«El gobierno tiene el deber de aceptar las aspiraciones de los pueblos indígenas si las acciones se consideran ofensivas o violan sus derechos culturales, y tomaremos medidas», afirmó el gobernador Mathius Fakhiri.

Explicó que la Corona de Cenderawasih no es sólo un premio, sino un símbolo de la identidad y dignidad del pueblo papú, cuyo uso debe ser protegido.

«Trabajaremos con otros gobiernos provinciales de Papúa para garantizar la protección de los símbolos tradicionales», afirmó el gobernador Mathias Fakhiri.

Añadió que los símbolos de la sabiduría local ahora deberían ser de interés para todos y servir de guía en cualquier implementación de las tareas gubernamentales y el cumplimiento de las regulaciones.

«Si se gestiona adecuadamente, un incidente similar no volverá a ocurrir. Por esta razón, pido a las fuerzas de seguridad que sean más cuidadosas y sensatas en el desempeño de sus funciones sobre el terreno, especialmente cuando se enfrentan a situaciones que involucran tradiciones y símbolos tradicionales», reiteró.

Anteriormente, el Centro de Conservación de Recursos Naturales de Papúa (BBKSDA) destruyó 54 opsets y Mahkota Cenderawasih el lunes (20/10).

