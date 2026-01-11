El ministro coordinador Zulkifli supervisa el suministro y los precios de los alimentos en el mercado de Bandarjo en Semarang

Semarang (ANTARA) – El Ministro Coordinador de Alimentos, Zulkifli Hasan, verificó el domingo las existencias y los precios de diversos artículos de primera necesidad en el mercado de Bandarjo en Semarang Regency, Java Central.

Durante la visita, el ministro interactuó con varios comerciantes y visitantes del mercado antes de finalmente distribuir el suministro y el precio del arroz estabilizado (SPHP) a los visitantes del mercado.

Después de comprobarlo, Zulkifli dijo que los precios de varios artículos de primera necesidad comenzaron a bajar.

Dijo que la evolución de los precios de las necesidades básicas en Java Central siempre fue buena.

«Los precios bajarán después del Año Nuevo», añadió.

Dio el ejemplo de que el precio de los pimientos, que solía ser de 50.000 IDR por kg, ahora ha bajado a 35.000 IDR.

Del mismo modo, dijo, el precio de la carne de pollo, que anteriormente oscilaba entre 38.000 y 40.000 rupias por kg, ha caído a 35.000 rupias por kg.

Dijo que los precios relativamente controlados de diversos artículos de primera necesidad durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 eran un capital para afrontar el mes de Ramadán.

«Navidad y Año Nuevo no serán un problema, estamos listos para el Ramadán. Por el momento los precios son bajos», afirmó.

