El ministro coordinador Yusril enfatiza al gobierno neutral en la dinámica interna de PPP

JAKARTA (Antara) – El Ministro de Asuntos Legales de Coordinación, los Derechos Humanos, la Inmigración y el Correccional Yusril Ihza Mahendra enfatizó que el gobierno es neutral y no tiene el lado de un campamento para abordar la dinámica interna que tuvo lugar en la Asociación del Partido de la Asociación de Desarrollo (PPP).

«El gobierno debe ser objetivo y puede no ser el lado de uno de los campamentos en conflicto en la dinámica interna de un partido», dijo Yusril cuando se confirma en Yakarta el lunes.

Por lo tanto, dijo Yusril, el gobierno será muy cuidadoso al ratificar la composición de la nueva gestión de PPP más adelante.

Anteriormente, la décima conferencia PPP en Ancol había dado a luz a dos presidentes generales elegidos a fines de septiembre de 2025, a saber, Muhammad Mardiono y Agus Supermanto.

Ambos afirmaron ser elegidos y reclama un liderazgo legítimo de acuerdo con el PPP de PPP.

Ambos campamentos también declararon que registrarían inmediatamente la composición de la nueva administración después de la cámara después de que depositaran por primera vez la decisión de la conferencia a la escritura notaria.

Además, de acuerdo con el procedimiento para el registro de la nueva gestión de los partidos políticos, la antigua administración debe presentar la solicitud de ratificación registrada en la Dirección de Administración General de la Derecho del Ministerio de Derecho.

Yusril también invitó a los dos presidente del PPP que resultó del Congreso para registrar la composición de su administración con el Ministerio Coordinador de Kemenkum al confirmar varios documentos de apoyo.

«El gobierno está obligado a estudiar cuidadosamente la solicitud para garantizar cuál está de acuerdo con los estándares legales aplicables y cuáles no», dijo.

Yusril enfatizó que el gobierno no querría ni quería interferir con la dinámica interna de un partido.

Según él, los conflictos internos del partido son un problema que debe resolverse internamente de acuerdo con el AD/Art y la legislación aplicable del partido político.

Es por eso que el gobierno no intervendrá. Si es posible, dijo, ambas partes no deben pedirle al gobierno que sea un facilitador o facilitador de conflictos internos internos.

«Porque esto puede interpretarse como una forma de intervención o presión sutil del gobierno», dijo Yusril.

Hizo hincapié en que los partidos políticos en un país democrático desempeñaron un papel importante como el pilar más importante de la democracia.

Se dice que el gobierno quiere que todas las partes sean independientes y capaces de completar su propia dinámica interna, tanto a través de deliberaciones, tribunales de partidos y foros judiciales.

Por esta razón, Yusril dijo al aceptar la gestión de los partidos políticos que la única consideración del gobierno era consideraciones legales.

Entonces, si se produce un conflicto interno, el gobierno no rescindirá la composición de la nueva administración, pero esperará para llegar al acuerdo interno de la parte, la decisión del tribunal de la parte o una decisión judicial con fuerza legal permanente.

«El gobierno no puede utilizar consideraciones políticas para aceptar la composición de la gestión de los partidos políticos», enfatizó Yusril.

