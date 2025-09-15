El ministro coordinador Yusrel respeta ln Ham -Antiative Forms Demo Finding Team

JAKARTA (Antara) – Ministro de Coordinación de Empresas Legales, de Derechos Humanos, Inmigración y Correccional (el ministro coordinador Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra enfatizó que el gobierno es el final del fin del fin del fin de los derechos humanos (LN) en los derechos humanos en los derechos humanos)

Según él, esto también fue transmitido anteriormente por el presidente de la Comisión Nacional (Komnas) Anis Hidayah en la reunión de coordinación (reunión de coordinación) para el manejo del Exes -Demo en poder del Gobierno en la Oficina del Ministerio Coordinador para el Ministerio Coordinador para Kumham Imipas la semana pasada.

«Durante la reunión de coordinación, todos los comités relacionados y la Agencia de Protección de Víctimas y testigos (LPSK) estuvieron presentes, excepto el Defensor del Pueblo», dijo Yusril cuando fue confirmado en Yakarta el lunes.

Dijo que en esa ocasión, cada institución presentó informes sobre diferentes pasos concretos cuando se trata, incluidas visitas a diferentes regiones que se habían llevado a cabo.

Komnas Ham, dijo, también investigó el incidente, de conformidad con la autoridad dada por la ley (ley).

«El hecho de que las seis instituciones del Estado de los Derechos Humanos formen un equipo de búsqueda de hechos independientes con respecto a la excesión y lidiar con manifestaciones que llevaron al caos, esta fue completamente su iniciativa como una institución estatal independiente, sin ningún aliento, y mucho menos la dirección del presidente o el gobierno», dijo.

Es por eso que se dijo que al invitarlos a la reunión de coordinación, Kemenko Kumham Imipas solo se coordinó sin dar ninguna dirección a las instituciones estatales en el campo de los derechos humanos.

Por ejemplo, Yusril continuó, el gobierno respetó seis instituciones de derechos humanos, cuyas iniciativas formaron un equipo independiente y realizó una investigación no adecuada de varias manifestaciones a fines de agosto y su manejo, con la agenda como lo habían anunciado.

Sin embargo, explicó que la formación de un equipo independiente por seis derechos humanos era diferente de la propuesta de formación de un equipo de factores conjuntos (TGPF) según lo propuesto por el ex ministro de religión Lukman Hakim Saifuddin en una reunión 17+8 reclamos de las personas.

«Basado en experiencias pasadas, la formación de TGPF generalmente se lleva a cabo con un decreto presidencial (Keppres), que al mismo tiempo determina la membresía, las tareas y el período del trabajo del equipo», dijo el ministro coordinador.

Con respecto al Presidente de Opinión de la existencia de un equipo independiente formado por Ln Ham o TGPF, enfatizó que esta es completamente la autoridad del Presidente y no se atreve a ponerse al día.

Pero hasta ahora, cuando el presidente regresó de Qatar, afirmó no haber recibido ninguna pista al respecto.

