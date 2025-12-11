El Ministerio Público de Purwokerto ha recuperado miles de millones de rupias de varios casos de corrupción

Purwokerto (ANTARA) – El Ministerio Público de Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central, ha recuperado las pérdidas financieras del estado por valor de miles de millones de rupias de una serie de casos de corrupción en 2025 a través de un proceso de investigación, enjuiciamiento y ejecución.

La jefa de la fiscalía de Purwokerto, Gloria Sinuhaji, dijo el jueves que el objetivo de su oficina era restaurar las pérdidas estatales, en consonancia con el espíritu de erradicar la corrupción para mejorar el bienestar de la comunidad.

«Nuestra prioridad no es sólo castigar a los perpetradores, sino garantizar que se devuelva el dinero estatal para que el desarrollo pueda avanzar mejor», dijo al emitir un comunicado de prensa para conmemorar el Día Mundial Anticorrupción (Hakordia) 2025, que se celebra el 9 de diciembre de cada año.

Dijo que en la fase de investigación en 2025 habrá tres casos de presuntos actos delictivos de corrupción, a saber, presuntas irregularidades en la gestión de la Empresa Pública Regional del Mercado Satria Banyumas (Perumda) en 2018-2023, con una pérdida estatal estimada de 180.000.000 IDR.

Además, hay un caso de presunta corrupción en la venta de productos lácteos en el Centro de Cría Superior de Animales y Forrajes de Baturraden (BBPTUHPT) en 2018-2024, con una pérdida estatal estimada de 4.300.000.000 de IDR.

A continuación, está el caso de presunta malversación de fondos de la Institución Comunitaria de la Aldea Jati Makmur (LKD) del distrito de Jatilawang al Grupo de Ahorros y Préstamos para Mujeres (SPP) en la aldea de Pekuncen, distrito de Jatilawang, con una pérdida estimada de 2.252.998.200 IDR.

Según él, la pérdida total estimada del país debido a tres casos a nivel de investigación ascendió a 6.733.000.000 de rupias.

«Especialmente en el caso de las ventas de leche en BBPTUHPT Baturraden, las pérdidas ascendieron a 4.300 millones de IDR utilizando diversos métodos que van desde la manipulación de precios hasta las propinas. Las partes pertinentes también devolvieron pérdidas estatales por valor de 915 millones de IDR durante el proceso de investigación», explicó.

Además, en la fase de procesamiento, dijo, hubo un caso penal de corrupción decidido por el tribunal, a saber, el caso de presunta malversación de fondos del antiguo Programa Nacional de Empoderamiento Comunitario (PNPM) de Jatilawang, ahora llamado BUMDesma Jati Makmur y registrado a nombre del acusado Wike Herlina bint Darwan, pero aún a la espera de la decisión de casación.

En este caso, el Tribunal Anticorrupción de Semarang condenó al sospechoso a una pena de prisión de seis años y seis meses y una multa.

La decisión del tribunal también impuso una indemnización por pérdidas estatales por valor de 943.400.945 IDR y 747.347.945 IDR (en total aproximadamente 1.690 millones de IDR), que, si no se pagaba, era sustituida por una pena de prisión.

«Mientras tanto, en la fase de implementación, la Fiscalía de Purwokerto logró recuperar pérdidas estatales al llevar a cabo dos casos de corrupción criminal en la provisión de líneas de crédito para proyectos en Bank Jateng, sucursal de coordinación de Purwokerto por CV Alam Rizqi para el proyecto de construcción de doble vía entre la estación Purwokerto y la estación Kroya en 2016», dijo.

Dijo que el primer caso estaba a nombre del convicto Moch Waluyo Bin Kartadi, quien fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión y una multa.

En este caso, el Ministerio Público logró depositar fondos de reemplazo por valor de 3.883.500.000 IDR en el tesoro estatal, en este caso PT Jamkrindo Purwokerto Branch, el 2 de julio de 2025.

Según él, el segundo caso se llevó a cabo en nombre del condenado Soesianto Wibowo Adi Putro bin Darsono Soesilo con una pena de prisión de 6 años y 6 meses y una multa de 400.000.000 IDR.

«Nuestra prioridad es restaurar las finanzas estatales. El objetivo no es sólo castigar a los culpables, sino garantizar que los presupuestos públicos vuelvan a funcionar y que el desarrollo regional pueda avanzar mejor», afirmó.

Destacó que la Fiscalía de Purwokerto también está fortaleciendo la supervisión de la gestión de los recursos naturales, incluida la minería, los subsidios y otros sectores propensos a irregularidades en Banyumas.

En este sentido, invitó al público y a los medios de comunicación a desempeñar un papel activo en la denuncia de prácticas corruptas sospechosas, ya que se debe fomentar el espíritu de erradicar la corrupción para mejorar el bienestar de la comunidad a través del desarrollo limpio y la integridad.

«Los informes públicos sobre corrupción aún son mínimos. Esperamos una participación activa para evitar posibles pérdidas estatales y daños ambientales», dijo Gloria.

