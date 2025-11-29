El Ministerio de Turismo está construyendo baños limpios en Indonesia para estimular el turismo

Grobogan (ANTARA) – El Ministerio de Turismo está implementando un programa de baños limpios para desarrollar el turismo en el país, ya que hasta ahora se sabe que todavía hay muchas atracciones turísticas que no ofrecen instalaciones sanitarias limpias garantizadas.

«Si los destinos turísticos de Indonesia se mantienen limpios, especialmente los baños, definitivamente aumentará el atractivo turístico», dijo el sábado en Grobogan el subdirector de Marketing Turístico Internacional del Ministerio de Turismo (Kemenpar), Dedi Ahmad Kurnia.

Por esta razón, dijo, proporcionar baños limpios es muy importante para la limpieza y el saneamiento.

También invitó a los gerentes de las aldeas turísticas en Grobogan Regency, especialmente la aldea de Kronggen con la atracción turística Sendang Goa Sinawah, a coordinar con el Departamento de Juventud, Deportes, Cultura y Turismo de Grobogan Regency (Disporabudpar).

La razón, dijo, es que la asistencia para instalaciones e infraestructura para proporcionar baños limpios en una atracción turística no puede entregarse directamente al administrador de la atracción turística, sino a través del gobierno local.

“Por favor coordinar con Disporabudpar”, dijo.

La presidenta del DPRD de Grobogan Regency, Lusia Indah Artani, expresó su preocupación por las instalaciones sanitarias disponibles en la atracción turística de Kronggen Village, ya que hasta ahora visita con frecuencia la atracción turística de Sendang Goa Sinawah.

«Incluso cuando vas en bicicleta, también te tomas el tiempo para visitar atracciones turísticas», dijo.

De hecho, dijo, el atractivo turístico es bastante bueno, aparte de los recursos que hay en el bosque de teca y hay dos árboles que tal vez tengan su propia leyenda.

Según él, el potencial para convertir Sendang Goa Sinawah en una atracción turística elegante todavía está muy abierto considerando el potencial que tiene.

«Una vez visité una atracción turística en Corea del Sur. La atracción turística sólo muestra diferentes árboles, casi los mismos que Sendang Goa Sinawah», dijo.

Según él, se garantiza la limpieza del lugar, incluidos los baños, para que los turistas se sientan como en casa y se interesen.

Por esta razón, espera que se mejore la gestión de la atracción turística Sendang Goa Sinawah en Gronggen Village, distrito de Brati, Grobogon Regency, porque el turismo es completo, comenzando por el turismo artificial, natural y cultural.