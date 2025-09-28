El Ministerio de Salud acelera el cumplimiento de médicos especializados a través de ferias

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Salud continúa acelerando el cumplimiento de la escasez de médicos especializados en Indonesia a través de diversos programas, incluidas ferias especializadas de enseñanza de médicos.

«Todos los años solo somos (productores médicos especializados, etc.) 2.700. ¿Cuántas personas son nuestra población? 280,000 millones», dijo Human Resources Health (SDMK), director del Ministerio de Salud Dr. Yuli Farianti, M.Epid, en Semarang, sábado.

Esto se transmitió durante una discusión con el tema «Aceleración del cumplimiento y distribución de médicos especializados en Indonesia: estrategias, sinergia y soluciones» en poder de IKA Medica (ex alumnos de la Facultad de Medicina, Universidad Diponegoro, Semarang).

Según los cálculos, tanto de la relación de población, la epidemiología de la enfermedad al tipo de enfermedad, dijo, Indonesia aparentemente todavía perdió al menos 70,000 médicos especializados.

Admitió que la falta de los médicos más especializados en la región oriental, como Maluku, East Nusa Tenggara (NTT), a Papua.

Por esta razón, dijo que el gobierno había preparado varios esfuerzos, a saber, preparando ferias comerciales, tanto del Instituto de Gestión de Fondos de Educación (LPDP) como del Ministerios e Instituciones.

Luego, dijo, los esfuerzos de educación del médico con dos modelos, a saber, la universidad en el entorno universitario, pero aún necesitaba un hospital educativo como lugar de práctica y el organizador más importante.

Posteriormente, basado en hospitales en hospitales que se designan como el hospital como el organizador más importante (RSPPU).

«El tercero es con una tarea especial. El cuarto es para los médicos que ya están especializados y su capacidad ha aumentado. También proporcionamos ‘becas'», dijo.

Yuli dijo que el Ministerio de Salud ahora ha abierto alrededor de 300 ferias de educación médica subespecial, como la cardiología de la intervención y la neurointeración, tanto en el hogar como en el extranjero.

El presidente de IKA Medica Dr. Dr. Cahyono Hadi Sp.og, subsp.fer dijo que su partido apoyó los esfuerzos del gobierno para satisfacer la escasez de médicos especializados para mejorar la calidad de los servicios de salud pública.

«Que los problemas de las enfermedades degenerativas en Indonesia son muy altos, por lo que necesitamos muchos médicos y médicos especializados. Por lo que el programa del gobierno tiene apoyo para acelerar al gobierno del médico especializado», dijo.

Uno de ellos es, por posesión del Seminario Nacional, para desentrañar los problemas al reunir a varios interesados ​​y médicos relacionados.

«Alentamos a la recepción de médicos especializados para que se reproduzcan. También es posible que el envío se reproduzca del área 3T. Entonces, cómo facilitar la recepción de médicos especializados, para que la producción también pueda ser mucho. Cuando hay muchas recepciones de ‘resultados’ ‘, dijo.

El seminario también fue una serie de la Conferencia Nacional IKA Medica, una de las cuales fue para la elección del presidente de IKA Medica para el período 2025-2030 y la firma de un acuerdo de cooperación con varias partes.