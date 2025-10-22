El Ministerio de Religión de Surakarta organiza una serie de actividades para conmemorar el Día de Santri 2025

Solo (ANTARA) – El Ministerio de Religión de la ciudad de Surakarta, a través de la Sección de Religión Islámica y Educación Religiosa (PAKIS), está organizando una serie de actividades para dar la bienvenida a la conmemoración del Día de Santri 2025.

Una de una serie de actividades para el Día de Santri con el tema de salvaguardar una Indonesia independiente hacia una civilización mundial, es una competencia en varios deportes que se llevará a cabo el lunes (20/10) por el Foro de Comunicación del Internado Islámico de la ciudad de Surakarta (FKPP) del Internado Islámico MTA Surakarta.

A la actividad también asistió el jefe del Ministerio de Religión de la ciudad de Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun, acompañado por el jefe de la sección PAKIS, Encep Moh Ilham.

Se celebran competiciones que incluyen voleibol, fútbol sala, tenis de mesa y bádminton. Además, también se llevaron a cabo concursos de arte islámico, incluidos discurso árabe, discurso inglés, caligrafía y Qiro’atul Polar. A la actividad asistieron 14 representantes de internados islámicos de toda la ciudad de Surakarta.

Otra actividad fue el recital en Bandongan del libro Adabul’Alim Wa Al-Muta’allim con KH Muhammad Zaenal Abidin, el diputado Rais Syuriah PCNU Surakarta y el asesor religioso islámico del distrito de Laweyan. A esta actividad asistieron todos los rangos del Ministerio de Religión de Surakarta, ASN.

Para culminar el evento, el miércoles se celebró la ceremonia de conmemoración del Día de Santri en el patio de la Gran Mezquita de Solo. Durante la ceremonia, el alcalde de Surakarta, Respati Ardi, entregó el mensaje del Ministro de Religión de la República de Indonesia en conmemoración del Día de Santri 2025. El mensaje del Ministro de Religión, leído por Respati Ardi, comenzó con expresiones de profundo pésame por la muerte de 67 estudiantes en el internado islámico Al-Khoziny, en Sidoarjo, Java Oriental.

Dijo que el Día de Santri 2025 es un día especial de Santri.

«Este año se cumple el décimo aniversario del Día de Santri desde que fue establecido por primera vez por el gobierno en 2015. Llevar el tema de salvaguardar una Indonesia independiente a la civilización mundial se considera muy apropiado, ya que refleja la determinación y el papel de Santri como guardianes de la independencia y como impulsores del progreso», dijo.

Dijo que los estudiantes no deberían ser sólo espectadores de tiempos cambiantes, sino estar presentes como actores de la nueva historia.

“Ser portador de los valores islámicos, rahmatan lil ‘alamin, en la construcción de una civilización mundial que sea pacífica, justa y civilizada”, dijo.

También aconsejó a todos los estudiantes del país ser siempre estudiantes del conocimiento, la moral y el empoderamiento.

«Cuidar las tradiciones de los internados islámicos, abrazar las innovaciones de la época. Llevar el espíritu de los internados islámicos al espacio público, al mundo laboral, al ámbito internacional. Mostrar que los estudiantes de los internados musulmanes pueden ser parte de la solución, no sólo espectadores», dijo.