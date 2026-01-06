El Ministerio de Religión de Surakarta conmemora el 80º Día de la Caridad

Solo (ANTARA) – La Oficina del Ministerio de Religión (Kemenag) de la ciudad de Surakarta conmemoró el 80º Día de la Caridad (HAB) en Solo, Java Central, el domingo pasado.

Una serie de actividades amenizaron el evento con el tema Pueblo de armonía y sinergia, Indonesia pacífica y avanzada.

A la ceremonia celebrada el sábado (1/3) asistieron todos los Aparatos Civiles Estatales (ASN) y empleados del Ministerio de Religión de la Ciudad de Surakarta y contó con la presencia de elementos del Foro de Coordinación de Liderazgo Regional de la Ciudad de Surakarta (Forkopimda).

El alcalde de Surakarta, Respati Ardi, actuó como maestro de ceremonias. En su discurso, Respati Ardi leyó las declaraciones del Ministro de Religión de la República de Indonesia, Nasaruddin Umar. Este mandato estableció que la presencia del Ministerio de Religión juega un papel importante en el mantenimiento de la integridad y armonía de la nación.

«En los documentos históricos, la presencia del Ministerio de Religión no surgió simplemente de imperativos sociológicos, sino que era una necesidad real de una nación diversa», dijo.

Añadió que los fundadores del Ministerio de Religión tenían grandes ambiciones de que esta institución hiciera una contribución real a la promoción de la vida religiosa pacífica y abriera el camino más amplio posible para la realización de una sociedad justa, armoniosa y próspera.

En la conmemoración de la 80ª HAB, el Ministro de Religión enfatizó su compromiso de que todas las políticas y medidas adoptadas por el Ministerio de Religión siempre traerán beneficios reales a la sociedad.

“Todos estos esfuerzos subrayan el compromiso de que cada paso y política del Ministerio de Religión debe generar beneficios reales que la comunidad sienta directamente, y no sólo cuestiones administrativas y burocráticas”, continuó.

Aparte de esto, los desafíos del desarrollo tecnológico, especialmente la Inteligencia Artificial (IA), también son motivo de preocupación.

«Ahora la humanidad se enfrenta a un gran desafío llamado IA o inteligencia artificial. Vivimos en medio de cambios rápidos, difíciles de predecir, complejos y llenos de incertidumbre. Por eso debemos tener soberanía en la IA», subrayó.

Además, también quedó claro que todas las ASN del Ministerio de Asuntos Religiosos deben seguir transformándose.

“Para lograr esta gran visión, cada ADN del Ministerio de Religión debe ser una persona ágil, ágil y preparada para enfrentar los cambios, adaptable, abierta a la tecnología y la innovación, y que también sea receptiva y rápida en atender las necesidades de las personas con empatía e integridad”, dijo.

Como una serie de eventos, el domingo (4/1) también se llevó a cabo una caminata de armonía saludable titulada Solo Harmony Funwalk.

A la actividad, que se llevó a cabo en el patio del estadio R. Maladi Sriwedari, asistieron miles de participantes que formaron la gran familia del Ministerio de Religión de la ciudad de Surakarta, desde las filas de KUA, madrasas estatales y privadas, maestros de Educación Religiosa Islámica (PAI), internados islámicos hasta socios intersectoriales.

Ahmad Ulin Nur Hafsun, jefe del Ministerio de Religión de la ciudad de Surakarta, expresó en su discurso su agradecimiento por la solidez de todos los niveles del Ministerio de Religión y los logros de las madrasas a nivel nacional.

Informó sobre una serie de logros orgullosos, incluido el Festival Infantil de Saleh a nivel nacional, el Concurso de Ciencias de Indonesia donde MIN Surakarta ganó el primer lugar a nivel nacional, así como la actuación de MTsN Surakarta 1 y MTsN Surakarta 2 en la Olimpiada de Madraza de Indonesia.

«Desde el nivel de aliá, MAN 1 Surakarta ganó el primer lugar en el Concurso Científico de Indonesia, y MAN 2 Surakarta se destacó en el Festival de Innovación Empresarial Estudiantil de Indonesia del Ministerio de la UMKM», dijo.

Según Ahmad Ulin, este logro es una expresión de la seriedad del Ministerio de Religión en la preparación de una generación superior hacia una Indonesia Dorada 2045. Invitó a todos los participantes a continuar fomentando un sentido de amor por Indonesia y la ciudad de Surakarta.

“Solo Harmony Funwalk, si Dios quiere, seguirá estando presente para crear un Solo armonioso, pacífico y progresivo”, dijo.