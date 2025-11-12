El Ministerio de Justicia de Java Central ha completado el establecimiento de 8.563 Posbankum

Semarang (ANTARA) – La oficina regional del Ministerio de Derecho (Kemenkum) para la provincia de Java Central (Jateng) ha completado el establecimiento de puestos de asistencia jurídica (Posbankum) en 8.563 aldeas/subdistritos de la provincia.

El jefe del Ministerio de Justicia de Java Central, Heni Susila Wardoyo, dijo en Semarang el martes que se había informado al ministro de Justicia, Supratman Andi Agtas, del establecimiento del 100 por ciento de Posbankum en todas las regiones de Java Central.

Heni expresó el agradecimiento del Ministro de Justicia por la formación del Posbankum, que ya se ha completado.

«Este es un buen comienzo para que la gente pueda aprender y comprender mejor la ley», afirmó.

Según él, el Ministro de Justicia, Supratman Andi Agtas, destacó la importancia de continuar con el programa como un esfuerzo para crear conciencia jurídica en la sociedad.

Espera que con la formación de Posbankum se pueda crear una sociedad consciente de la ley, respetuosa del asesoramiento y que dé prioridad a los intereses comunes en la solución de los problemas jurídicos.

Según él, la formación de Posbankum es el resultado del trabajo en equipo y una forma de sinergia entre las diferentes partes.

«Con el mayor número de aldeas y subdistritos de Indonesia, los logros de Java Central deben ser apreciados», dijo.

También informó al Ministro de Justicia sobre los planes para inaugurar Posbankum en todas las aldeas y subdistritos de Java Central en un futuro próximo.

