El Ministerio de Justicia de Java Central fomenta el registro de indicaciones geográficas en las regiones.

Semarang (ANTARA) – La Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Derecho (Kanwil Kemenkum Jateng) continúa esforzándose por alentar a los gobiernos regionales, especialmente en ciertas áreas geográficas, a presentar solicitudes de registro de indicaciones geográficas que son una de las fuerzas impulsoras del turismo y el progreso económico local.

La jefa de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho para Java Central, Heni Susila Wardoyo, en Semarang, explicó el lunes que las indicaciones geográficas son una de las propiedades intelectuales reguladas en el Artículo 1 Número 6 de la Ley N° 20 de 2016 sobre Marcas e Indicaciones Geográficas.

Una indicación geográfica es un signo que indica la zona de origen de un artículo y/o producto que, como resultado de factores ambientales geográficos, incluidos factores naturales, factores humanos o una combinación de estos dos factores, ofrece una cierta reputación, calidad y características como base para brindar protección a la indicación geográfica sobreviviente.

«La provincia de Java Central es muy grande y tiene muchas indicaciones geográficas potenciales», afirma Heni.

Kakanwil Heni dijo que la Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Derecho y Justicia ha registrado actualmente Carica Dieng, Jepara Furniture, Purwaceng Dieng, Srinthil Temanggung Tobacco, Sindoro Sumbing Java Arábica Coffee, Temanggung Robusta Coffee y Temanggung Water Palm Fish.

«La Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Justicia se compromete a fomentar el registro de indicaciones geográficas de la región de Java Central», dijo.

Al tener una indicación geográfica registrada, una zona tiene características únicas que la hacen conocida por el público.

«Esto puede fomentar el número de turistas que vienen, no sólo para viajar, sino también para buscar productos que sean únicos y sólo estén disponibles en determinadas zonas, de modo que tenga un impacto positivo en el crecimiento económico de la comunidad», dijo el jefe de la oficina regional del Ministerio de Derecho en Java Central.