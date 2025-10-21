El Ministerio de Justicia de Java Central destaca la importante función de los notarios en la prevención del TPPU

Semarang (ANTARA) – El Ministerio de Derecho de Java Central (Kemenkum) enfatiza la importante función de los notarios como filtro para los posibles usuarios de servicios para que no se involucren en el delito de lavado de dinero (TPPU).

«Los notarios desempeñan un papel estratégico en el sistema de prevención del TPPU», dijo el lunes en Semarang Tjasdirin, jefe del Departamento de Servicios Jurídicos del Ministerio de Derecho de Java Central.

Según él, la conciencia y el cumplimiento de la implementación del Principio Conozca su Usuario de Servicio es crucial para proteger la profesión notarial contra posibles abusos por parte de partes irresponsables.

Dijo que el instrumento de Principios de Reconocimiento de los Usuarios de Servicios es importante como herramienta de protección jurídica para los notarios.

«Los notarios tienen el deber de realizar auditorías de cumplimiento. El Ministerio de Justicia está ayudando a los notarios a comprender el contenido y los documentos que deben prepararse para realizar la auditoría Conozca el principio de usuario de su servicio, para que su implementación esté de acuerdo con las disposiciones legales», agregó.

Puso como ejemplo que los notarios también obtuvieron conocimientos sobre la recopilación de datos sobre transacciones financieras sospechosas para particulares y empresas, así como sobre directrices de evaluación de riesgos para usuarios de servicios de alto riesgo.

“Un notario no es sólo un formador de escrituras, sino también una parte que puede evaluar y seleccionar a los usuarios potenciales de los servicios, para que no se vean involucrados en delitos de lavado de dinero”, afirma.

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia de Java Central como institución supervisora, dijo, tiene la obligación de realizar auditorías de cumplimiento.

