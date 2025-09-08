El Ministerio de Forestación divide a Bansos para Pesantren y Fishermen en Cilacap

CILACAP (Antara) – El Ministerio de Inmigración y Correccional (Kemenimipas) distribuye no menos de 5,000 paquetes de asistencia social (Bansos) para los internados islámicos y las comunidades de pesca en la regencia de Cilacap, Java central, como una forma de cuidado del gobierno y apoyo para mejorar el trabajo comunitario.

Un total de 500 paquetes de asistencia social fueron transferidos simbólicamente por el Ministro de Inmigración y Correccional AGus Anreianto a los beneficiarios de las hojas de Sesko de Lumbung, Kesatrian Amirul Isnaini, Cilacap, el lunes por la tarde.

Mientras que 2500 paquetes se dispersaron en cinco internados, a saber, el Roud Hitul Quran Islamic Boarding School (350 paquetes), Syafateul Quran (400 paquetes), Al Falah (750 paquetes), Tahfizh Nurul Ihsan Tritihaah (500 paquetes).

Mientras que otros 2,000 paquetes fueron entregados a los pescadores en cuatro pueblos, a saber, Kebon Baru, Tegal Kamulyan, Tambak Reja y Lengkong, cada 500 paquetes.

«Esto es algo pequeño que podemos hacer en el Ministerio de IMIPAS, en comparación con el programa del Presidente, como alimentos nutritivos gratuitos, controles de salud gratuitos, casas baratas y cooperativas rojas y blancas en toda Indonesia», dijo el ministro de Imipas, Agus Anrianto.

Según él, las actividades de asistencia social en Cilacap son una continuación de una distribución similar en Karawang, Cikarang, Tangerang y varias áreas en Banten.

Además de la ayuda alimentaria, su partido también ha realizado un examen médico y tratamiento gratuitos.

En esa ocasión, Agus también enfatizó la importancia de la sinergia con el gobierno local y la comunidad alrededor de la isla de Nusakambangan, porque se espera que el área sea un modelo de centros de capacitación laboral para los prisioneros.

Entonces, dijo, los prisioneros que han cumplido sus castigos, no solo sufren desarrollo moral, sino que también obtuve habilidades útiles al regresar a la comunidad.

«Nuestra esperanza, Nusakambangan será una proyecto piloto (Proyecto piloto) para centros de capacitación laboral. Este modelo puede ser simulado por las cárceles y los centros de detención en diferentes regiones, de modo que los residentes previstos están realmente listos para regresar a la comunidad «, dijo.

También expresó su gratitud al Foro de Coordinación de Liderazgo Regional de Cilacap Regency (Voropimda) y la comunidad circundante que desempeñó un papel importante en el mantenimiento de la seguridad del área de Nusakambangan.

Según él, este apoyo es muy importante dado que el número de oficiales correccionales en la isla de Nusakambangan no es comparable al número de residentes promovidos.

«Pedimos que la cooperación siempre sea proporcionar orientación y orientación conjunta para los residentes promovidos en Nusakambangan, hasta que luego regresen a la comunidad como una persona que se da cuenta de sus errores», dijo Agus.

Además de asistir al liderazgo del Ministerio de Asuntos Exteriores, incluido el Secretario General, Inspector General, Director General (Dirjen) de Correcciones, Director General de Inmigración y Jefe de BPSDM, la generación de distribución de Bansos también fue asistida por representantes Batch 63-65.

