El Ministerio de Forestación con Colaboración PLN cambia los desechos a productos de alta calidad

CILACAP (Antara) – El Ministerio de Inmigración y Penitenciario (IMIPAS) y PT PLN (PERSO) trabajan juntos para optimizar los desechos de la planta de energía de vapor en forma de eje volador (ceniza del eje) y eje básico (ceniza de suelo) Los ciudadanos promovidos se procesan en productos por valor económico.

Al dar una declaración de prensa después de evaluar el taller de FABA (Ceniza volante) Penitenciaría abierta (LAPAS), la isla de Nusakambangan, la regencia de Cilacap, Java central, el martes, el ministro de IMIPAS, Agus Anrianto, dijo que el programa no solo tenía como objetivo fortalecer las casas objetivo, sino que también apoyaba programas gubernamentales para acelerar la construcción de viviendas de bajo costo.

«Tenemos este modelo de empoderamiento. Los residentes fomentados están capacitados para volver a productivos», dijo.

Dijo que la cooperación con PLN se había ejecutado en 12 prisiones y continuaría desarrollándose para producir materiales como bloque de pentilación Y ladrillo que se puede usar para el desarrollo de casas.

Mientras tanto, el director presidente de PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dijo que el eje volador y los desechos básicos del eje podrían ser un reemplazo para el cemento y la arena con calidad premium.

«Estamos muy sorprendidos por la capacidad, la disciplina y la ética de trabajo de los residentes extraordinarios promovidos. Los productos producidos son muy premium y tienen una cuota de mercado en la industria», explica Darmawan.

Según él, el uso de desechos PLTTU crea empleos en productos productivos y tiene un efecto positivo en la comunidad.

En relación con esto, el Diputado de Coordinación de Información y Evaluación de la Comunicación (Diputado 3) dijo que la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO) Fritz Edward Siregar que la cooperación entre el Ministerio de Forestación y PLN era parte de la visión del presidente Prabowo Subianto para crear seguridad alimentaria nacional.

«Esta es una cooperación multinisterial respaldada por PT Pln. Esperamos que otros países que puedan usarse para la seguridad alimentaria también se puedan utilizar», dijo.