El Ministerio de Fomento apunta a que la autopista de peaje Pejagan-Cilacap comience a construirse en 2029

Purwokerto (ANTARA) – El Ministerio de Obras Públicas (PU) se está centrando en el proyecto de la autopista de peaje Pejagan-Cilacap que conecta el norte y el sur de Java Central con una inversión total estimada en 27 billones de IDR, sin incluir la adquisición de terrenos para comenzar la construcción en 2029.

Cuando se reunió el jueves por la noche después de una audiencia con el Regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, en la Sala Joko Kahiman, la Casa Oficial del Regente de Purwokerto, Banyumas Regency, el Director General de Financiamiento de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, Rachman Arief Dienaputra, dijo que el proyecto de la carretera de peaje aún se encuentra actualmente en la etapa de estudio de prefactibilidad (pre-FS), está en marcha, con la ayuda del Gobierno australiano y se espera que que se completará en diciembre de 2025 o antes que el plan original en enero. 2026.

“Este es un proyecto pendiente (iniciado por el gobierno) que se espera que sea subastado en el cuarto trimestre de 2026, una vez que se completen los permisos”, dijo.

Según él, la carretera de peaje prevista de 95 kilómetros constará de cinco tramos, a saber, Bulakamba-Karanganyar y Karanganyar-Bumiayu (Regency Brebes), Bumiayu-Ajibarang y Ajibarang-Wangon (Regency Banyumas) y Wangon-Lebeng (Regency Cilacap).

Dijo que la longitud de la carretera de peaje que pasa por el área de Banyumas Regency es de unos 40 kilómetros a través de dos cruces en Ajibarang y Wangon.

«Estamos tratando de ver cuál de las cinco secciones es una prioridad para construir primero. En términos de condiciones de tráfico, la sección Ajibarang-Wangon está bastante ocupada», dijo Rachman.

Mientras tanto, el regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, expresó el compromiso del gobierno regional de apoyar plenamente la preparación de este proyecto de autopista de peaje.

Incluso ofreció integrar las inversiones en peajes con el desarrollo de una zona industrial de 1.500 hectáreas en Dukuh Seti y Windunegara, distrito de Wangon, junto a la autopista de peaje.

«Les propongo que si hay inversores potenciales, les propondré que si pueden invertir en la autopista de peaje Pejagan-Cilacap, puedan discutir con nosotros si quieren convertirse en inversores en zonas industriales», dijo el regente.

Se espera que este apoyo a la integración regional acorte el plazo de las concesiones de peaje, de 50 a 30 años, y reduzca las tarifas de peaje.

Se estima que el proyecto de la carretera de peaje de 95 kilómetros reducirá el tiempo de viaje entre Purwokerto y Pejagan a aproximadamente una hora, de las actuales 3 a 3,5 horas.