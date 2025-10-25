El Ministerio de Finanzas de Java Central alienta el papel de Kadarkum en el apoyo a Posbankum

Semarang (ANTARA) – El Ministerio de Derecho de Java Central (Kemenkum) fomenta el papel de las familias legalmente conscientes (Kadarkum) en el apoyo a las funciones de los puestos de asistencia jurídica (Posbankum) que se establecerán en las aldeas/subdistritos.

«Se espera que el público pueda comprender los derechos y obligaciones legales y ser pionero en obedecer las leyes aplicables en su entorno», dijo el viernes en Semarang Delmawati, jefe de la división P3H del Ministerio de Derecho de Java Central.

Por eso, según él, es necesaria una sinergia entre Kadarkum y Posbankum para aumentar el acceso a la justicia.

Dijo que hay cuatro servicios principales de Posbankum, a saber, facilitación de servicios legales, asistencia y consulta jurídica, mediación y referencias de abogados.

También enfatizó la importancia de seleccionar posibles asistentes legales entre los miembros de Kadarkum.

Explicó que existe una aplicación Posbankum Jateng para monitorear el estado de SK y la existencia del servicio en aldeas o subdistritos.

Además, continuó, la capacitación de asistente legal de Fase III pronto será llevada a cabo por el Instituto de Asistencia Legal (LBH) acreditado en la ciudad de Semarang, con el apoyo de profesionales y académicos.

Agregó que Kadarkum es un foro comunitario que voluntariamente juega un papel en la sensibilización jurídica en sus respectivos entornos.

Mientras tanto, Posbankum, continuó, es un vehículo para servicios legales gratuitos para comunidades desfavorecidas a nivel de aldea o subdistrito.