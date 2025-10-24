El Ministerio de Energía y Recursos Minerales fomenta la participación comunitaria en la gestión energética

Solo (ANTARA) – El Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) continúa fomentando la participación comunitaria en la gestión de recursos energéticos a través de pozos petroleros comunitarios.

En información recibida por ANTARA en Solo, Java Central, el jueves, a través de la implementación del Reglamento No. 14 del Ministro de Energía y Recursos Minerales de 2025, el gobierno tiene como objetivo garantizar que las actividades populares de producción de petróleo no solo tengan una base legal clara, sino que también puedan contribuir al mejoramiento nacional del petróleo y el gas.

El ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, destacó que el gobierno ha preparado un plan para comprar la producción de petróleo del pueblo a un precio del 80 por ciento del precio del crudo indonesio (PIC).

Esta política tiene como objetivo brindar seguridad económica a la comunidad y al mismo tiempo alentar que las actividades mineras de la gente estén sujetas a la regulación oficial.

«El gobierno quiere garantizar que las actividades petroleras de la gente continúen, pero deben ser ordenadas y cumplir con las regulaciones. Con un precio de compra del 80 por ciento del ICP, la comunidad aún obtiene una ganancia decente, mientras que el estado puede monitorear si estas actividades están de acuerdo con las regulaciones», dijo Bahlil recientemente cuando visitó los pozos de petróleo de la gente en la aldea de Mekar Sari, distrito de Keluang, regencia de Musi Banyuasin, en el sur de Sumatra, inspeccionados.

Esta visita es parte de los esfuerzos del gobierno para organizar los recursos petroleros del pueblo para que puedan operar de manera segura, legal y sostenible. Bahlil dijo que este plan se centra no sólo en los aspectos económicos, sino también en la seguridad laboral y la conservación del medio ambiente.

También alentó la participación activa de los gobiernos locales, BUMD y SKK Migas para brindar asistencia técnica y administrativa a los mineros artesanales para garantizar que sus operaciones cumplan con las regulaciones y estándares operativos aplicables.

«Si todas las partes trabajan juntas, la sociedad prosperará y el país se beneficiará. Éste es el espíritu del apoyo del gobierno a la gente común», subrayó.

Además de las visitas de campo, el Ministro de Energía y Recursos Minerales también mantuvo un diálogo directo con los mineros artesanales. Durante esta sesión, los actores empresariales admitieron que se sienten más tranquilos y confiados en el desempeño de sus actividades desde la presencia y seguridad del gobierno.

«Antes teníamos miedo de hablar (de minería), ahora nos hemos calmado porque el gobierno intervino directamente y proporcionó una solución. Estamos dispuestos a seguir las reglas», dijo Anita, una de las representantes de los mineros comunitarios.

Estos recursos petroleros comunitarios pueden ser gestionados por cooperativas, mipymes o empresas de propiedad regional (BUMD). Hay al menos seis áreas donde se encuentran la mayoría de los pozos petroleros.

Las seis regiones son Sumatra del Sur, Jambi, Aceh, Sumatra del Norte, Java Central y Java Oriental. Bahlil explicó que las mipymes o cooperativas que quieran gestionar los pozos petroleros de la gente también deben venir de donde se encuentra el pozo. El objetivo es permitir que las comunidades locales se conviertan en anfitrionas en su propia zona.