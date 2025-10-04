El Ministerio de Derechos y Menjum espera que Posbankum se realice en Kudus pronto

KUDUS (Antara) – Como una forma de dedicación para expandir la asistencia legal para la comunidad a nivel de base, la oficina regional (Kanwil) del Ministerio de Derecho (Kemenkum) de Java Central vivió la reunión y socialización de la formación de la aldea/Kelurahan en Kudus) en Kudus @) en Kudus @) en Kudus @)

A la actividad que se celebró en la sala de reuniones de la Secretaría Legal de la Regencia Kudus asistió el jefe de la parte legal de la Secretaría Regional de Kudus, los jefes y lanahs del subdistrito por la regencia de Kudus.

Mientras tanto, del equipo de extensión legal de la Oficina Regional de la Oficina Regional Central de Java, Lily Mufidah, Moh. Kurniawan y Aprilian Dwi Raharjanto.

En la ocasión, la asesora legal de una experta media, Lily Mufidah, explicó sobre los antecedentes, el objetivo, el servicio, los requisitos de Paragon, la educación técnica de Posbankum.

Hizo hincapié en que la existencia de Posbankum era una manifestación tangible del estado para garantizar los derechos de las pequeñas comunidades.

«Posbankum está diseñado de tal manera que la comunidad de la aldea no tiene problemas para obtener ayuda legal. Con la existencia de asistentes legales especiales capacitados, los servicios legales pueden ser más rápidos, más fáciles e inmediatamente tocar las necesidades de los residentes», explicó Lily.

Lily agregó que la existencia de Posbankum no solo ofreció servicios de información legal, sino que también alentó el acuerdo de disputas a nivel de aldea.

«Posbankum está en línea con las tareas del gobierno de la aldea, incluida la mediación de los residentes. Se espera con la mediación a nivel de la aldea que los problemas puedan resolverse pacíficamente y sabios», agregó.

Anteriormente, el jefe de la parte legal de la Secretaría Regional de Kudus, Adi Suseteo en su Prakakan, enfatizó la importancia de seguir la política del gobierno provincial central de Java.

«De acuerdo con la circular del gobernador de Java Central, se espera que cada aldea y Kelurahan tengan un puesto posterior.

Jefe de la Oficina Regional de Java Central Kemenkum Heni Susila Wardoyo espera que la formación de Posbankum en todas las aldeas y aldeas en el regencia de Kudus pueda ser realizada pronto.

«Para que la ley de la comunidad obtenga acceso a la calidad, fácilmente y sin costos cada vez más garantizados», dijo.

La oficina regional de Kemenkum Central Java continuará colaborando con el gobierno local para garantizar la presencia de Posbankum en cada aldea y Kelurahan en la provincia de Central -Java.