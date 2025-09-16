El Ministerio de Derechos y el Gobierno Provincial Central de Java se están extendiendo para acceder a la justicia

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho (Kemenkum) ha establecido una cooperación con el Gobierno Provincial Central de Java (PEMPROV) en esfuerzos culturales legales y expandido el acceso a los tribunales de la provincia.

Jefe de la Oficina Regional de Java Central de Kemenkum Heni Susila Wardoyo en Semarang el martes, enfatizó la importancia de la sinergia entre las instituciones para

«Esta sinergia es un esfuerzo tangible para expandir el acceso a la corte, aumentar la conciencia legal y fortalecer la capacidad de las aldeas/ Kelurahan como base para fortalecer lo legal», dijo.

Agregó que la cooperación estratégica fortaleció la cooperación entre el gobierno local y central.

Además, también quiere asegurarse de que la comunidad, especialmente los pobres y vulnerables, pueda sentir los beneficios de la presencia del país en forma de asistencia legal que sea fácil, barata y de calidad.

Mientras que el Vice Gouverneur Taj Yasin Maimoen dijo que la colaboración tendría un impacto directo en el desarrollo legal en Java Central.

«Más tarde colaboró. Los datos de Kemenkum están conectados al programa Distrito entusiasta«Dijo.

Entonces, dijo, la ayuda para la comunidad se sentirá más y enorme.

El orden de la cooperación, a saber, el Java Kemenkum central, mantendrá la capacitación de Paalegal y asignará un pacificador, fondos presupuestarios estatales para asistencia legal y proporcionará datos con respecto a la implementación de asistencia legal.

Además, el gobierno provincial de la Java Central es responsable de ofrecer apoyo de accesibilidad para Paralegal, Dorp/Lurah y Abogados en los Servicios de Posbakum, que facilita el desarrollo de la aldea de conciencia de la aldea y para apoyar la gestión de JDIH a nivel Dorp/Kelurahan.

Leer también: RSI Sultan Agung Semarang aumenta ‘Code Gray’ evita la violencia para los médicos