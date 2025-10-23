El Ministerio de Derecho de Java Central trabaja con Undip y Unnes para optimizar el papel de Posbankum

Semarang (ANTARA) – El Ministerio de Derecho de Java Central (Kemenkum) está involucrando a la Universidad Diponegoro (Undip), Semarang y la Universidad Estatal de Semarang (Unnes) en un esfuerzo por optimizar el establecimiento de puestos de asistencia jurídica (Posbankum) en aldeas/subdistritos en esta provincia.

El jefe del Departamento de Legislación y Desarrollo Legal (P3H) del Ministerio de Derecho de Java Central, Delmawati en Semarang, dijo el jueves que la participación del campus estaba relacionada con la colocación de estudiantes matriculados en cursos de trabajo real (KKN) en la aldea/distrito de Posbankum.

Según él, Posbankum es una expresión de la estrategia del Estado para ampliar el acceso a la justicia de las comunidades rurales mediante la prestación de servicios jurídicos de fácil acceso, educativos y sostenibles.

«Se espera que la presencia de estudiantes del KKN con competencias básicas en el ámbito jurídico fortalezca el papel de Posbankum», afirmó.

El empoderamiento, continuó, puede tomar la forma de brindar consultas, generar conciencia legal y asistencia comunitaria.

Añadió que la competencia de los estudiantes en la comprensión de los fundamentos del derecho puede fortalecer las actividades de Posbankum.

Según él, los estudiantes también podrían capacitar a los asistentes legales en la formación de un ecosistema sostenible para los servicios legales.

Mientras tanto, el decano de la Facultad de Derecho, Undip Semarang. Retno Saraswati respondió positivamente y está dispuesta a seguir coordinando.

“Los estudiantes pueden implementar inmediatamente sus conocimientos y al mismo tiempo transferirlos a la comunidad”, dijo.

Dijo que el programa también se coordinaría con LPPM y podría desarrollarse en forma de pasantía para que los graduados puedan comenzar inmediatamente a trabajar en el campo.

