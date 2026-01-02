El Ministerio de Derecho de Java Central se compromete a mejorar la calidad de los servicios públicos.

Semarang (ANTARA) – La región del Ministerio de Derecho de Java Central se compromete a mejorar la calidad de los servicios públicos para 2026.

La jefa de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho para Java Central, Heni Susila Wardoyo en Semarang, Java Central, resolvió el viernes lograr el mejor desempeño en todas las áreas, como una forma de servicio a la comunidad y responsabilidad para con el ministerio y el estado.

“En 2025, la Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Justicia logró obtener el mejor premio en términos de desempeño y legislación regional”, dijo.

Su partido busca garantizar que el compromiso de todos los niveles, desde el alto liderazgo hasta el nivel más bajo, en la rendición de cuentas del desempeño, la implementación de reformas burocráticas y otras implementaciones del desempeño se mantenga, e incluso siempre se mejore para obtener mejores servicios públicos.

Esto también está en línea con la dirección del Ministro de Derecho de Indonesia, quien enfatiza una filosofía de liderazgo basada en el desempeño.

«Dadme más trabajo que la mayoría de la gente, esa es mi manera de valorarlo. Daré preferencia a quien trabaje más», afirmó hace un tiempo el Ministro de Justicia en la inauguración de la Reunión de Coordinación de Control de Desempeño.

El Ministro de Justicia también destacó que el Ministerio de Justicia tiene una asignación presupuestaria procedente del presupuesto estatal, PNBP, que debe optimizarse para apoyar la transformación burocrática.

«Uno de los principales focos es la transformación digital, con una asignación presupuestaria de casi medio billón de rupias para construir una plataforma digital como base para cambios en una burocracia más moderna y justa», dijo el Ministro de Justicia.