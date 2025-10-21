El Ministerio de Derecho de Java Central se compromete a fortalecer la alfabetización jurídica de los asistentes jurídicos hasta el nivel de aldea.

Semarang (ANTARA) – El Ministerio de Derecho de Java Central (Kemenkum) se compromete a fortalecer la alfabetización jurídica de los asistentes legales que trabajarán en varios puestos de asistencia jurídica (Posbankum) a nivel de aldea/subdistrito de la provincia.

El jefe interino del Ministerio de Derecho de Java Central, Tjasdirin, en Semarang, dijo el martes que esta provincia sería un proyecto piloto para la implementación de la plataforma digital Kata Hukum.id y la Plataforma de Información Legal BPHN como fuente de información legal de fácil acceso para el público, especialmente los asistentes legales.

Según él, si todo el Posbankum se estableciera a nivel de aldea/distrito, habría 17.000 asistentes legales que tendrían la tarea de ayudar a la comunidad.

«Necesitan fuentes de información jurídica válidas y sostenibles para respaldar los servicios de Posbankum», afirmó.

Dijo que la alfabetización jurídica, en medio del rápido flujo actual de información digital, es un desafío en sí mismo.

Se espera que los asistentes legales, continuó, puedan utilizar la tecnología para acceder, comprender y difundir información jurídica precisa, de modo que los servicios de asistencia jurídica no judicial puedan llegar a la comunidad de manera más amplia y específica.

Explicó que esta conveniencia también trae nuevos desafíos, desde el rápido flujo de información no verificada hasta la baja alfabetización jurídica en la sociedad.

Aparte de eso, dijo, la cooperación intersectorial en el desarrollo de un ecosistema de alfabetización jurídica digital en Indonesia también se considera muy importante.

«Se necesita colaboración para que todos los problemas puedan resolverse. Los asistentes legales son la punta de lanza que puede ayudar a la comunidad a superar los desafíos legales en las regiones», dijo.

El Ministerio de Derecho de Java Central, continuó, apoya los esfuerzos para fortalecer un ecosistema de desarrollo jurídico participativo, adaptativo y basado en la tecnología.

