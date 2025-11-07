El Ministerio de Derecho de Java Central promueve la conciencia jurídica de las mipymes en la ciudad de Semarang

Semarang (ANTARA) – El Ministerio de Derecho (Kemenkum) de la región de Java Central está fomentando la sensibilización de las MIPYME de la ciudad de Semarang para que registren sus marcas comerciales.

La analista del Ministerio de Derecho de Java Central, Martha Sari Wandoyo, dijo en Semarang el viernes que la protección de la propiedad intelectual es un paso importante que deben dar los actores empresariales para mantener la sostenibilidad y la legalidad de las empresas.

«Las marcas, los diseños de productos y las obras protegidas por derechos de autor son identidades y activos que tienen un alto valor económico si se registran y protegen legalmente», afirmó.

Por lo tanto, hizo un llamamiento a las mipymes para que no se centren únicamente en aumentar la producción y la comercialización.

«Pero también debería haber conciencia sobre la importancia de la protección legal. Con una marca registrada, las empresas estarán mejor protegidas, los consumidores confiarán en ellas y tendrán mayores oportunidades de expansión», añadió.

De esta manera, continuó, el ecosistema de las MIPYME en la ciudad de Semarang seguirá desarrollándose y siendo competitivo mediante el uso de la propiedad intelectual.

Según él, a través de la protección legal se espera que las mipymes asciendan de rango, amplíen sus redes y obtengan nuevos conocimientos sobre el desarrollo empresarial.

Además del Ministerio de Derecho de Java Central, la colaboración para apoyar a las MIPYMES también involucra al Servicio de Microempresas y Cooperativas de la ciudad de Semarang, el Servicio Integral de Inversión en Servicios Integrados de la ciudad de Semarang (DPMPTSP) y académicos.

Mientras tanto, la jefa del Servicio de Cooperativas y Microempresas de la ciudad de Semarang, Margarita Mita Dewi Sopa, transmitió la importancia de la sinergia intersectorial para impulsar el progreso de los actores empresariales locales.

