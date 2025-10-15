El Ministerio de Derecho de Java Central invita a las mipymes de Salatiga a registrar la propiedad intelectual de sus productos

Salatiga (ANTARA) – El Ministerio de Derecho de Java Central (Kemenkum) invita a las mipymes de la ciudad de Salatiga a registrar marcas comerciales y propiedad intelectual para diversos productos innovadores.

Martha Sari Wardoyo, analista intermedia de propiedad intelectual del Ministerio de Derecho de Java Central, dijo durante la Socialización y Facilitación de los Derechos de Propiedad Intelectual (HKI) 2025 en Salatiga el miércoles que la base legal para la protección de la propiedad intelectual está regulada por la Ley Número 24 de 2019 sobre Economía Creativa y el Reglamento Gubernamental Número 7 de 2021 sobre Conveniencia, Protección y empoderamiento de las cooperativas y MIPYMES.

«Al crear productos regionales superiores, si la innovación no está registrada, no recibirá protección legal», afirmó.

Además, según él, sería aún más peligroso si otra parte reclamara la obra a expensas del propietario original.

Según él, muchos productos locales de Salatiga tienen un gran potencial, pero aún no están completamente protegidos por el registro de propiedad intelectual, especialmente las marcas.

Por lo tanto, el Ministerio de Justicia de Java Central alienta a las MIPYMES a registrar marcas de inmediato para fortalecer la posición de sus productos en el mercado.

«Se espera que las MIPYME obtengan una comprensión integral de los tipos de derechos de propiedad intelectual, los mecanismos de registro de marcas en línea y los beneficios de la protección legal para la sostenibilidad empresarial», dijo.

A la Socialización y Facilitación de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), facilitada por el Ministerio de Industria y Comercio de la Ciudad de Salatiga, asistieron decenas de actores empresariales.

