El Ministerio de Derecho de Java Central celebró «What’s Up Kemenkum Campus Calls Out» en Undip

Semarang (ANTARA) – El Ministerio de Derecho (Kemenkum) celebró la actividad What’s Up Kemenkum Campus Calls Out en la Universidad Diponegoro (Undip) como un esfuerzo para aumentar la alfabetización jurídica de la generación más joven y la comprensión de las regulaciones comerciales, la integridad y la transparencia de los beneficiarios finales (BO) en la era digital, el miércoles (19/11).

El evento tuvo lugar en el Muladi Dome y reunió a cientos de estudiantes y varios expertos en el campo del derecho y las finanzas. También estuvieron presentes los líderes medios y primarios del Ministerio de Justicia, el jefe de la oficina regional de Java Central del Ministerio de Justicia, Heni Susila Wardoyo y su personal.

Esta actividad fue el primer episodio del programa de comunicación pública del Ministerio de Derecho, que se centra en los círculos universitarios mediante la presentación de una serie de oradores especiales.

Entre los oradores se encuentran el Ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas, el Profesor de la Facultad de Derecho de la UNDIP, Prof. Paramita Prananingtyas, el Jefe de PPATK, Ivan Yustiavandana, y la Gobernadora de North Maluku, que también es empresario, Sherly Tjoanda Laos.

Los ponentes discutieron varios aspectos estratégicos que la generación más joven debe comprender para construir un negocio que sea saludable, sostenible y cumpla con las disposiciones legales.

En su presentación, el Ministro Supratman enfatizó que la comprensión de la ley y la integridad son las bases más importantes para la generación joven que quiere construir un negocio.

«Mejorar el conocimiento jurídico de los estudiantes es una necesidad urgente en medio de la dinámica de la economía digital», dijo Supratman.

Hizo hincapié en que la transparencia sobre los beneficiarios reales es un estándar global que debe cumplirse. Indonesia, a través del Ministerio de Justicia, ha bloqueado una serie de empresas que no declararon correctamente a sus beneficiarios.

«Esta no es sólo nuestra propia regla, sino que se ha convertido en un acuerdo global. La transparencia de BO es necesaria para que su negocio esté más seguro, mejor protegido y no cause problemas legales en el futuro», explicó.

En presencia de los estudiantes, también compartió sus experiencias personales sobre la construcción de una carrera y enfatizó la importancia de la integridad como el mayor activo en el mundo empresarial.

«El capital más importante es la honestidad. Si somos honestos, las instituciones financieras o los socios comerciales vendrán naturalmente», enfatizó.

Paramita Prananingtyas, profesora de la Facultad de Derecho de la UNDIP, enfatizó la importancia de la capacidad de los estudiantes para leer las oportunidades comerciales y comprender los límites legales que regulan estas actividades.

BO se considera un pasivo porque ofrece muchos beneficios, especialmente en la mejora de la economía nacional.

El director del PPATK, Ivan Yustiavandana, destacó que la obligación de revelar las estructuras de propiedad de las empresas es parte de la preservación de prácticas comerciales justas y de los esfuerzos nacionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Mientras tanto, la gobernadora de las Molucas del Norte, Sherly Tjoanda Laos, que también es empresaria, motivó a los estudiantes a no dudar en iniciar un negocio desde una edad temprana.

«Lo más difícil de encontrar hoy en día es gente íntegra. Las habilidades se pueden aprender, pero el carácter se debe desarrollar», afirmó.

Destacó la importancia de la ejecución, la valentía de intentarlo y ampliar la red de amigos como el mayor activo en el mundo empresarial.

El evento Kemenkum Campus Calls Out What’s Up puede cerrar la brecha entre el gobierno, los académicos y los estudiantes en la construcción de un ecosistema empresarial que sea más transparente, respetuoso de la ley y respetuoso de la integridad. El Ministerio de Derecho garantiza que se lleven a cabo continuamente actividades similares en otros campus.