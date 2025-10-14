El Ministerio de Derecho de Java Central celebra una reunión sobre la armonización de las reglamentaciones regionales y las reglamentaciones regionales.

Tegal (ANTARA) – La Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Derecho celebró una reunión para armonizar, finalizar y consolidar el borrador de un proyecto de reglamento regional (Ranperda) y cinco proyectos de reglamento regente (Ranperbup) de Tegal Regency.

La jefa de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho para Java Central, Heni Susila Wardoyo, en Tegal, dijo el martes que las regulaciones no son sólo un reflejo de los deseos regionales, sino que los resultados también deben ser mensurables y estar en línea con las necesidades de desarrollo regional, especialmente en Tegal Regency.

«Esperamos que los resultados de este proceso de armonización puedan apoyar la aceleración de la creación de regulaciones receptivas», dijo.

Él, quien estuvo acompañado por la jefa del Departamento de Regulación Legislativa y Desarrollo Jurídico (P3H), Delmawati, destacó la importancia de las actividades de armonización como un esfuerzo para asegurar la armonía regulatoria y fortalecer la base legal para la implementación de políticas regionales.

“Con esta reunión para armonizar, reunir y consolidar puntos de vista, se espera que el proceso de formación regulatoria en las regiones pueda ser más fluido y producir productos legales de alta calidad, de acuerdo con los principios de la formación de regulaciones legales”, dijo.

A esta actividad asistieron representantes del Departamento Legal de Tegal Regency, el Servicio de Transporte de Tegal Regency, la Agencia de Investigación y Desarrollo de Planificación del Desarrollo Regional de Tegal Regency, la Agencia Regional de Gestión Financiera y de Activos de Tegal Regency, así como el Equipo de Trabajo de Armonización de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho de Java Central.

En este foro, los participantes entablaron discusiones en profundidad sobre el contenido normativo, la integración del contenido con las regulaciones relacionadas y sobre los aspectos técnicos del diseño regulatorio.

El Ranperda que se está debatiendo es el proyecto de reglamento regional sobre la responsabilidad de la ejecución del presupuesto regional de ingresos y gastos para el ejercicio 2024.

Mientras tanto, los cinco reglamentos regionales que también están bajo revisión incluyen el Proyecto de Reglamento Regional Principal sobre Enmiendas al Reglamento Regente de Tegal Número 26 de 2025 sobre Estándares de Precios Unitarios para el Año Fiscal 2026, y el Proyecto de Reglamento Regional Principal sobre Equipos de Alumbrado Público.

Posteriormente, el Proyecto de Reglamento Principal Regional relativo a la Explicación de la Justificación de la Implementación de la APBD para el ejercicio 2024, el Proyecto de Reglamento Principal Regional de Modificación al Plan de Trabajo del Gobierno Regional para 2025, y el Proyecto de Plan Estratégico del Reglamento Principal Regional de Organización Regional 2025-2029.