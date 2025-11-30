El Ministerio de Derecho de Java Central asistió a la toma de posesión del profesor honorario Prof. Adies Kadir en Unissula

Semarang (ANTARA) – La Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Derecho (Kemenkum) asistió a la Reunión Abierta del Senado para inaugurar un Profesor Honorario para el Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, SH, M.Hum, vicepresidente del Consejo Representativo del Pueblo de la República de Indonesia, organizado por la Universidad Islámica Sultan Agung (Unissula) Semarang, sábado (29/11).

El jefe del Departamento de Servicios Jurídicos, Tjasdirin, y el jefe del Departamento de Administración Jurídica General, Deni Kristiawan, asistieron a la actividad desde la Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Derecho y Justicia. A esta actividad también asistió Widodo, director general de la Administración General Jurídica (Dirjen AHU).

Después de la procesión de inauguración, el Director General de la AHU Widodo felicitó directamente al Prof. Adies Kadir como forma de agradecimiento por su toma de posesión como profesor honorario.

La inauguración estuvo acompañada por un discurso académico de Profesor Honorario pronunciado por el Prof. Adies Kadir titulado “Cruzando fronteras: revitalizando la Comisión Judicial en el sistema legal de Indonesia – Mejorando la integridad judicial y la confianza pública en el marco legislativo de Indonesia”.

En su conferencia inaugural, el Prof. Adies Kadir destacó los desafíos de los sistemas legislativos y judiciales nacionales cada vez más complejos y la importancia de la participación pública para fomentar el nacimiento de una regulación de calidad.

Destacó la necesidad de revitalizar la Comisión Judicial como una institución estratégica para mantener la independencia e integridad de los jueces.

«La Comisión Judicial debe fortalecerse para que pueda ejercer eficazmente su función de supervisión para mantener la independencia y la integridad del poder judicial», subrayó el profesor Adies Kadir.

Dijo que de 2018 a 2023, la Comisión Judicial recibió más de 23.000 informes públicos, pero solo alrededor del 0,25 por ciento pudo actuar sobre las recomendaciones.

Estos datos muestran que todavía es necesario fortalecer las instituciones y la autoridad de la Comisión Judicial, incluso en el ámbito de la selección de jueces.

«La confianza pública en las instituciones judiciales sólo puede mantenerse si todo el proceso es transparente, responsable y se basa en la integridad», añadió.