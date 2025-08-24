El Ministerio de Bangga infantil prepara el desarrollo familiar de una edad temprana a SSK para

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Desarrollo de Población y Familia (Ministerio de Oukbangga)/BKKBN prepara el desarrollo familiar desde una edad temprana hasta la Escuela de Población en espera (SSK).

«Este SSK es en realidad una actividad que colabora diferentes tipos de problemas para prevenir (impactos negativos, etc.) con respecto a la población», dijo el diputado del Ministerio de Centro Cooperativo/Bkkbn Dr. Bonivation Prasetya Itiarto, en Kendal Regency, Central Java, sábado.

Esto se transfirió durante el programa Semarak (Community Syngie and Schools para realizar la preocupación de la población) en la Escuela Secundaria Boja 1 State (SMA), Kendal Regency, uno de los SSK.

Explicó que SSK era una escuela que integró el material de los orgullosos del programa en las actividades de aprendizaje en las escuelas, tanto a través de actividades intracuriculares, cutriculares y extracurriculares.

Se espera que la estrategia promueva la conciencia y un sentido de responsabilidad de los estudiantes hacia la población y el desarrollo de actitudes y comportamientos apropiados para contribuir a superar los problemas de población en Indonesia.

Hasta ahora, dijo, se formaron 2.326 SSK en todas las provincias que se esperaba que crecieran tanto en cantidad como en calidad.

«Con este SSK, la esperanza es que los niños en la escuela eviten diferentes especies, como el sexo libre, el ‘acoso’, las drogas, la lucha, el terrorismo. Y también saben cómo prepararse en el futuro», dijo.

Según él, la planificación familiar no se limita a interpretada por la prevención del embarazo con la planificación familiar, pero la generación más joven desde una edad temprana se prepara para construir familias y su futuro.

«La planificación familiar no es solo una planificación familiar. Pero su familia ya está preparada a una edad temprana. La escuela secundaria ha entendido su escuela secundaria. Puede estar saliendo, por ejemplo, pero no puede ser extraño.

Dijo que hasta ahora el papel de los padres en el cuidado infantil aún faltaba, por lo que tuvo que mejorarse aún más con el ejemplo del movimiento de ejemplo de Padres Indonesios (GATI).

Admitió que la mayoría de las figuras del padre trabajaban para que se limitara a la recolección de la familia, especialmente los niños, de modo que la condición de «sin padre».

«Los padres funcionan. Pero no importa cómo el padre desempeñara un papel, aunque podría ser un poco. Como tomar niños de la escuela, tomar informes, discutir con su hijo. Eso es Gati. También lo ponemos en una actividad animada», dijo.

Mientras tanto, el jefe de Sman 1 Boja Nurhadi dijo que la escuela ganó el segundo lugar en el campeón nacional de SSK en toda Indonesia.

«Hemos implementado diferentes partidos (SSK, ed.), Incluyendo cómo lo explicamos en el aprendizaje, en la escuela, cutricular, intracuricular, todo es población», dijo.

No solo, dijo, dijo, comprender los problemas de población y el desarrollo familiar también se da contextualmente al invitar a los estudiantes a pensar exactamente, comprender los problemas y encontrar soluciones.

