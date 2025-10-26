El Ministerio de Asuntos Sociales presta ayuda a los criadores de cabras de Saanen en Magelang

Magelang (ANTARA) – El Ministerio de Asuntos Sociales colaboró ​​con PT Tresno Jamu Indonesia Cilacap para entregar 25 cabras saanen a seis aldeas en Magelang Regency, Java Central.

El viceministro de Asuntos Sociales (Wamensos), Agus Jabo Priyono, dijo en Magelang el domingo que la asistencia de las cabras saanen demuestra que el programa de empoderamiento ordenado por el presidente Pabowo Subianto todavía se está implementando.

Dijo que las seis aldeas que recibieron asistencia de las cabras de Saanen fueron Kajoran Village, Pucungroto Village, Kalirejo Village, Tanjunganom Village, Ngadirejo Village y Bigaran Village.

«Actualmente estamos tratando de construir aldeas autorizadas por el Ministerio de Asuntos Sociales, esto se anunciará más adelante y en Java Central hemos comenzado en nueve aldeas», dijo.

Dijo que actualmente una de las actividades que se llevan a cabo para el empoderamiento es la provisión de cabras saanen, que proviene de la sinergia de cooperación con PT Tresno Jamu Indonesia, y esta asistencia consiste en subsidios.

Dijo que el Presidente quiere que la gente disfrute de programas prioritarios lo antes posible. Uno de los mandatos del Presidente al Ministerio de Bienestar Social a través de la Instrucción Presidencial Número 8 de 2025 es participar activamente en el proceso de alivio de la pobreza y eliminación de la pobreza extrema para el año 2026 a través del empoderamiento.

“Queremos que la gente gane sus propios ingresos, a los que quieran trabajar les daremos empleo, a los que quieran hacer negocios les daremos oportunidades de negocios, pero como este gobierno también tiene un presupuesto limitado, se nos pide colaborar o hacer sinergias con la comunidad y también con el sector privado”, dijo.