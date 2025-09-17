El Ministerio de Agricultura fue reclamado como un seguimiento para la recomendación del Consejo de Prensa.

Yakarta (Antara) – El Ministerio de Agricultura (Kementan) acusó Paso Civilizado porque considera a la mascota nacional de no seguir completamente las recomendaciones del Consejo de Prensa sobre el «pulido de arroz podrido».

Jefe de la Oficina Legal del Ministerio de Agricultura, Indra Zakaria Rayusman, dijo que su partido informó por primera vez Paso al consejo de prensa relacionado con el póster. El Consejo de Prensa también declaró que el póster tenía la intención de violar el código ético periodístico, de modo que haya emitido una serie de recomendaciones.

«El Ministerio de Agricultura evalúa Paso No todos han implementado una decisión de PPR (declaración, evaluación y recomendación) del Consejo de Prensa, de modo que informa el caso al Consejo de Prensa. Porque no ven al itikad Paso Para reparar el daño, el Ministerio de Agricultura finalmente presentó un procedimiento civil contra Paso«Dijo en un comunicado en Yakarta el miércoles.

Decisión del Consejo de Prensa de PPR que se hace referencia al Ministerio de Agricultura, a saber, número 3/PPR-DP/VI/2025 Paso Invertir el código ético porque es inexacto y exagerado y los hechos y opiniones confirmaron esos juicios.

Por lo tanto, explicó Indra, el consejo de prensa recomienda Paso Para cambiar el póster «pulido de arroz podrido», comentarios moderados o cargas de bloqueo en las redes sociales, y notas en carteles reparados acompañados de disculpas al Ministerio de Agricultura y Lectores.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura evalúa Paso No implementar completamente las recomendaciones del Consejo de Prensa, en particular relacionado con la moderación. Es por eso que el Ministerio de Agricultura eligió la ruta civil al presentar los requisitos a tempo por valor de Rp200 mil millones.

«Este paso confirma que el Ministerio de Agricultura no tiene la intención de criminalizar a los periodistas o silenciar a los medios de comunicación, sino que requiere la responsabilidad de las violaciones de la ética mencionada en la evaluación del Consejo de Prensa», dijo.

Indra dijo que el Ministerio de Agricultura no era anti -crítico y, en cambio, necesitaba críticas de la prensa como una forma de control. «Es por eso que el Ministerio de Agricultura en el juicio de Petitum requiere una convulsión de activos Paso Porque el Ministerio de Agricultura no quiere un proceso de actividad periodística Paso perturbado «, dijo.

Para el Ministerio de Agricultura, la demanda civil que está rodando en la corte del sur de Yakarta no es una forma de limitaciones en la libertad de prensa, sino el estímulo para que los medios de comunicación funcionen profesionalmente, precisión y equilibrada.

«Se debe mantener la dependencia personal, pero también debe estar acompañada de responsabilidad y cumplimiento de la ética periodística», dijo Indra.

Mientras tanto, editor adjunto -en -chief Paso Bagja Hidayat preguntó la acusación del Ministerio de Agricultura. ‘Primero debe preguntarle al Ministerio de Agricultura qué no está completo [dilaksanakan Tempo]»Dijo cuando fue contactado el miércoles desde Yakarta.

En una declaración escrita de Bagja, eso explicó que Paso Recibió el documento del PPR Press Council el 18 de junio de 2025 y realizó todas las recomendaciones el 19 de junio de 2025. Paso El sentimiento ha hecho la fecha límite realizada por el Consejo de Prensa, que es 2×24 horas.

‘Paso También envíe una notificación al incluir un enlace para cambiar el título del póster en Instagram para «jugar grano dañado», dijo la declaración escrita del Instituto Personal de Persal Aid Paso.

