El Ministerio de Abogados de Java Central participó en la regulación de la donación de terceros

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho en Java Central vivió la evaluación, el análisis y la evaluación en la regulación regional de la Provincia Central de Java número 3 de 2013 con respecto a la aceptación de donaciones de tercera parte al Regional, Lunes (8/09).

La agenda fue ejecutada en la sala de reuniones de la Oficina Legal o construyendo una secretaría de piso 5 o provincia central de Java, Semarang.

La agenda más importante en este foro es analizar y evaluar la relevancia de la regulación regional de la provincia de Java Central, número 3 de 2013 de 2013 de contribuciones de terceros a las regiones.

Este foro se desempeña en profundidad del artículo por artículo que se utiliza como base para preparar recomendaciones sobre la regulación.

Representante Central de Java Kemenkum, ESA Lupita Sari, analista legal, llamó la atención sobre el impacto de la vacante del retiro legal.

«Para evitar la ocurrencia de una vacante en el futuro, es necesario determinar si esta regulación se retirará, si la regulación en esta regulación se encuentra en otras regulaciones provinciales centrales de Java», dijo ESA.

«Y si esta regulación no es necesaria. Además, es necesario garantizar si la regulación debe regularse en la regulación regional o lo suficientemente suficiente con la región», continuó.

Anteriormente, el jefe de la Secretaría Regional de la Secretaría Regional Central de Java, Haerudin, dado si era necesario revisar la contribución de los jefes regionales de terceros, aún era relevante para la existencia de regulaciones con respecto a los subsidios.

Jefe de la Oficina Regional de Java Central Kemenkum Heni Susila Wardoyo espera que la oficina regional de la Java Central Kemenkum pueda proporcionar recomendaciones con respecto al análisis y evaluación realizados a través del equipo de analistas legales.

«Después de un análisis y evaluación o ANEV, puede producir recomendaciones con respecto a las regulaciones regionales estudiadas», esperaba.

Al Foro también asistieron representantes de la Agencia Regional de Gestión Financiera y de Activos (BPKAD), representantes de la Agencia Regional de Gestión de Ingresos (Bapenda), así como de las filas del analista legal y diseñador de la Oficina Legal de la Secretaría Regional de la Provincia de Java Central.

A través de esta agenda, el gobierno provincial central de Java confirma su dedicación para mantener la regulación legal al prevenir la existencia de la falta de armonía de las regulaciones.

Además, esta actividad también es una manifestación concreta de cooperación entre el gobierno regional y la Oficina Regional del Ministerio de Derechos Central y la Oficina Regional en un intento de presentar productos legales efectivos y responsables y responder las necesidades de la Junta en Java Central.