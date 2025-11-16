El miembro del Comité VII de la RPD, Samuel Wattimena, pidió a los creadores de juegos que se doten de valores nacionalistas

Semarang (ANTARA) – El miembro del Comité VII de la RPD, Samuel Wattimena, cree que es importante que los creadores de juegos en Indonesia estén equipados con valores nacionalistas en la creación de creatividad.

«Necesitamos equipar a los desarrolladores de juegos, necesitan tener nacionalismo», dijo Samuel Wattimena al inaugurar el Manual técnico sobre oportunidades y desafíos de la sinergia de juegos y IA en la economía creativa en Semarang, el domingo.

El bono demográfico de Indonesia, afirma, obliga inevitablemente al país a seguir el ritmo de los avances tecnológicos.

La industria del juego, continuó, será uno de los partidarios del movimiento económico en Indonesia.

Por tanto, cree que los creadores de juegos deben comprender la existencia de soberanía política, así como los esfuerzos por lograr la independencia económica y elevar a las personalidades en el ámbito cultural.

Según él, lo mismo se aplica a la importancia de la inteligencia artificial (IA) como tecnología que absorbe diferentes tipos de información.

“Por lo tanto, la información recopilada debe ser información correcta”, añadió.

Mientras tanto, el director de juegos del Ministerio de Economía Creativa, Luat Sihombing, dijo que hay muchos elementos indonesios en un juego, pero no se comercializan explícitamente.

Respecto al uso de la inteligencia artificial, dijo que su uso es bastante extenso.

Sin embargo, alentó el uso sensato de la inteligencia artificial como herramienta, incluso en la economía creativa.

