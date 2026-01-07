El mercado Saerah Kudus acogerá la reubicación de los comerciantes de hortalizas en el mercado Bitingan

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, se ha asegurado de que el mercado de Saerah esté listo para ser ocupado por los comerciantes nocturnos de verduras que normalmente venden en el complejo del mercado Bitingan Kudus, ya que se han preparado las instalaciones y la infraestructura.

«El mercado de Saerah está preparado de tal manera que los comerciantes pueden vender más cómodamente. Las instalaciones son mejores y los costos de alquiler son más bajos, por lo que esperamos que pueda apoyar la sostenibilidad de los negocios de los comerciantes», dijo el miércoles el regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, mientras evaluaba la preparación del mercado de Saerah Kudus en Jalan R Agil Kusumadya Kudus.

Su visita fue para garantizar que todas las instalaciones e infraestructura del mercado estuvieran listas para su uso antes de que los comerciantes ocuparan la nueva ubicación el jueves (8/1).

Durante la visita, Sam’ani también mantuvo un diálogo directo con los comerciantes. Su partido está invitando a los comerciantes a ocupar el mercado de Saerah, que, según se informa, cuenta con mejores instalaciones y costes de alquiler más baratos.

La jefa interina del Servicio Comercial de Kudus Regency, Djati Sholechah, explicó que Saerah Market tiene capacidad suficiente para albergar a los comerciantes reubicados.

«La capacidad del mercado de Saerah consta de 108 quioscos y 437 puestos, por lo que hay un total de 545 plazas disponibles. En términos de tamaño, el puesto mide 2 x 2 metros, mientras que el puesto mide 3 x 3 metros», afirma.

Djati agregó que actualmente hay 303 comerciantes que han sido verificados y han ocupado números en los puestos, mientras que hay 102 comerciantes en los quioscos. Un total de 405 comerciantes están dispuestos a ocupar el mercado de Saerah.

Uno de los comerciantes de Angkringan en el mercado de Bitingan, Juliani, que ha estado vendiendo durante unos 20 años, acogió con satisfacción la medida.

Juliani cree que Saerah Market está más limpio y organizado que la ubicación anterior.

«Estoy feliz de mudarme a Pasar Saerah. El lugar está más ordenado y limpio. Con suerte, este nuevo lugar proporcionará un medio de vida a los comerciantes», afirmó.

