El mercado del mercado en Solo Raya

SOLO (Antara) – Productores de motocicletas eléctricas de China Sunra Penetra al abrir la región de Solo Raya al abrir los puntos de venta en Mojosongo, Solo, Java Central, el sábado.

Sunra trabajó con Kirana en la primera salida. El gerente operativo de Sunra Indonesia, Franky Noventus, dijo que solo fue elegido para la apertura de la primera salida en Solo Raya debido a un potencial de mercado bastante grande.

«Nos esforzamos por varios segmentos del mercado que van desde amas de casa, estudiantes hasta trabajadores de oficina», dijo.

Para los productos que vende, Sunra ofrece dos tipos de vehículos eléctricos, a saber, bicicletas eléctricas y motores eléctricos. Las bicicletas eléctricas se venden de RP. 3 millones a RP. 9 millones.

Mientras que los motores eléctricos se venden a precios de RP. 14.8 millones a Rp .31 millones.

Mientras tanto, como una ventaja que lleva, el vehículo también prepara un servicio de financiamiento, desde repuestos hasta técnicos profesionales.

«Por lo tanto, los consumidores no tienen que preocuparse. Se debe completar un máximo de cinco días», dijo.

Dijo que el motor eléctrico también tenía una ventaja competitiva, como el sistema de frenado combinado (CBS) y el anti -SLIP por seguridad cuando llovió o en las carreteras resbaladizas. La calidad de la pintura también usa un automóvil estándar, de modo que el color no se borra fácilmente, aunque a menudo está expuesto a la luz solar.

«Nuestra batería ciertamente está completa con una garantía. Por lo tanto, las personas pueden ver el libro de garantía directamente, no solo una promesa», dijo.

La gerente Kirana Soloraya Wahyudi dijo que la cooperación con Sunra fue un paso estratégico para darse cuenta de los ideales de Kirana para convertirse en líder en el campo de los vehículos eléctricos.

Dijo que el marketing se llevaría a cabo enormemente, tanto a través de las redes sociales, el marketing digital y las actividades fuera de línea, como en el área del Día de Auto Libre (CFD) y las vallas publicitarias en ubicaciones estratégicas.

«Durante el período de apertura de los puntos de venta, Sunra Solo ofrece una variedad de promociones atractivas. Cada compra de motocicletas Sunra Electric tiene la opción de ganar Umrah gratuito por valor de Rp25 millones y un servicio de 1 año», dijo.

Además, dijo que el día de apertura, cada comprador recibe un precio directo en forma de productos electrónicos.

«También ofrecemos una garantía especial. Durante el período de garantía reemplazaremos a otros nuevos si la batería o la dinamo están dañadas. Los consumidores simplemente vendrán aquí y nuestros técnicos lo manejarán de inmediato», dijo.