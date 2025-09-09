El mayor ingreso del hospital CEPU proviene de la salud de los BPJs

BLORA (Antara) – El mayor ingreso del Hospital General Regional (RSUD) Dr. R. Sopa Rapto Cepu, Blora Regency, Java central, provino de BPJS Health por pacientes que participaron en el Seguro Nacional de Salud (JKN) que alcanzaron el 84.72 por ciento de las ventas para 2024.

«Nuestra facturación en 2024 fue de RP59.85 mil millones, mientras que el 84.72 por ciento de ellos o RP50.7 mil millones provino de BPJS Health», dijo el Dr. Director de RSUD de RSUD de RSUD. R. Sopa Rapto Cepu Drg Spilys Yuniarti en Blora, lunes.

Mientras que el segundo más grande, dijo, provenía de pacientes públicos por una cantidad de Rp6.87 mil millones, mientras que la cooperación de terceros fue de Rp1.31 mil millones y el paciente no podía pagar (SKTM) de RP426.7 millones.

Para gastos operativos en el Hospital Regional de CEPU en 2024, dijo, alcanzó Rp56.11 mil millones.

Del monto de esa cantidad, el RP20.46 mil millones de ellos se asigna para los gastos de los empleados, mientras que RP35.65 mil millones por el gasto de bienes y servicios.

«Los mensajes más importantes incluyen los servicios de trabajadores de la salud de Rp9.14 mil millones y el gasto en drogas de Rp7.86 mil millones», dijo.

Si bien el porcentaje de visita del paciente, dijo, experimentó un aumento significativo en 2024 en comparación con el año anterior. Las clínicas ambulatorias llegaron a 60,940 personas o 49.4 por ciento, 14,900 pacientes intramuros, un aumento del 39.7 por ciento y la hospitalización especial 13,240 pacientes o un aumento del 53.4 por ciento.

El rendimiento positivo en 2024, dijo, logró aumentar la flexibilidad de la gestión financiera y la calidad del servicio.

«El cambio más importante desde el estado de la Agencia Regional de Servicio Público (BLUD), a saber, la flexibilidad financiera y la independencia operativa», dijo.

Con Blud, dijo, los hospitales ahora pueden usar ingresos directamente para gastos operativos, sin esperar el pago de la APBD. Para que tenga un impacto en la disponibilidad de medicamentos, dispositivos médicos, en acelerar el reclutamiento del personal médico.

«Con Blud, satisfacemos las necesidades de las drogas, los dispositivos médicos, para agregar recursos humanos. El impacto, la calidad de la calidad del servicio, el tiempo de espera del paciente se acortan y la satisfacción de la comunidad es mejor», dijo.

El hospital CEPU en sí, dijo, planificó la reinversión comprando nuevos dispositivos médicos como tomografía computarizada y ventilador. Posteriormente, la renovación de las salas intramurales de acuerdo con los estándares estándar para las clases intramuros (KRI), el desarrollo de servicios superiores, como la hemodiálisis, la implementación de sistemas de digitalización hospitalaria o registros médicos electrónicos, colas en línea, reservas electrónicas, incentivos y capacitación en recursos humanos basada en el rendimiento.

«El exceso de fondos no se devuelve al Tesoro Regional, sino que se utilizan directamente para el desarrollo de instalaciones, recursos humanos y servicios, de acuerdo con las reglas de Blud», agregó.

De acuerdo con la mejora de las instalaciones, el Hospital Regional de CEPU se enfoca en desarrollar las competencias de los trabajadores de la salud a través de BTCL, ACLS, ATLS, capacitación de certificación profesional y permisos de estudio adicionales para especialistas. La cooperación también se está llevando a cabo con universidades y hospitales docentes para la transferencia de conocimiento.

Con respecto a la digitalización, los hospitales comenzaron los registros médicos electrónicos (ERM), los sistemas de registro en línea e integración SIMRS para acelerar los servicios y aumentar la transparencia.

Entrando en 2025, los objetivos del hospital regional de CEPU para mejorar los servicios superiores basados ​​en la tecnología, para acelerar la digitalización del hospital, Kars Credit para mejorar la calidad y la seguridad del paciente, el desarrollo de instalaciones intramuros de acuerdo con los estándares nacionales.

«Queremos que el Hospital Regional de Cepu sea más moderno, más paciente, con servicios superiores en los que Blora y la gente circundante», dijo.

Leer también: BPJS Health garantiza la calidad de los servicios de salud a través de pasos de evaluación