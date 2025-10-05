El más rápido Abdul Hakim en la clase principal de IDH urbano 2025

SEMARANG (Antara) – Racer de bicicletas del escuadrón de 76 Rider DH, M. Abdul Hakim ganó la élite masculina, la clase principal del campeonato urbano de la serie 2 Urban 2025 de Indonesia (IDH), que tuvo lugar en Semarang, Java Central.

En la sesión de «última carrera» que tuvo lugar en el área de Tegalsari, Semarang, el domingo, la cifra conocida Jambol registró el tiempo más rápido, que fue de 1 minuto 27,866 segundos.

La segunda posición más rápida habitada por Pandu Satrio Perkasa (equipo de carreras de Sego Anget) que registró un tiempo de 1 minuto 28,881 segundos, seguido por un conductor del equipo de fábrica D-One, Agugg Prio Apriliano, que solo era una deriva del cabello, que fue 1 minuto 28.882 segundos.

Admitió que la actuación no se logró fácilmente, porque todos los descenso chocaron entre sí para patear sus monturas y tenían la misma calidad técnica en la clase de hombres de élite.

«Alhamdulillah, estoy muy feliz por los resultados de esta serie 2. Mi objetivo es ganar porque en la Serie 1 solo en la cuarta posición», dijo.

La clave del éxito en convertirse en campeón, dijo, Karema estudió bien la pista, especialmente al entrar y salir de la curva porque no se le permitió cometer errores.

«Speed» y ‘Lane’ deben ser completamente apropiados, porque es la clave para que los registros de tiempo sean buenos. Atrése a tratar de liberar los frenos para la ‘sección de la sección’, como los derivados de la escalera y los obstáculos «, dijo.

Según él, el camino de 76 IDH Urban 2025 Series 2 es el mejor de la pista urbana de descenso este año, con vendedores de alta velocidad, completos con obstáculos como gotas grandes, mesa, súper bombas, algunos saltos, divisas de escaleras o sprint y aleatorios estrechos.

«Este año seguí el descenso urbano tres veces, si era más a menudo. En mi opinión, esta canción es el mejor número de descenso urbano y tal vez no solo lo renuncio, sino también a otros amigos. Debido al trabajo amplio, la velocidad rápida, la altura es suficiente», «» descenso De Jepara Regency.

La apretada competencia también adornó a los hombres de clase junior, con Dimas Aradhana de los 76 corredores más rápidos de la sesión «Sembrada», el sábado (4/10), nuevamente lideró la posición superior con un tiempo récord de 1 minuto 27,870 segundos en la «última carrera».

El segundo rango con un puntaje de 1 minuto 29,891 segundos ganado por Ahmad Nasyua Ridhodin (equipo de carreras de Sego Anget) y la tercera posición Fajar Abdul Rahman del equipo de Spartan Racing que colocó un tiempo de 1 minuto 31,908 segundos.

«Estoy agradecido de ser un campeón en Men Junior. Y desde el récord de tiempo, también es más rápido en esta última carrera que la carrera de siembra ayer 1 minuto 30.498 segundos. La evaluación que hice desde el día anterior fue multiplicar las escaleras a 5 metros de antes», dijo.

Campeonato 76 IDH Urban 2025 Series 2 que tuvo lugar del 4 al 5 de octubre de 2025 compitió 12 categorías, que van desde Menelite, Men Junior, Women Open, Men Youth, hasta varios hombres Master E, D, C, B, A y Sport C, B, B, B, Aa

Agnes Wuisan de 76 ciclistas, porque el organizador apreciaba las entrañas y el rendimiento de cientos de descenso que participaron en 76 IDH Urban 2025 Series 2.

Espera que el éxito de la implementación del campeonato pueda aumentar el potencial y el rendimiento de los atletas y los activistas deportivos extremos, en particular cuesta arriba, para lograr un rendimiento orgulloso a nivel nacional.

«El curso de la Race 76 IDH Urban Series es muy competitivo. El Downhiller tiene el mejor intento de gastar sus mejores habilidades y pasar varios obstáculos», dijo.

Aquí están los resultados de los 5 mejores hombres de clase de carrera de la élite:

1. M. Abdul Hakim – 76 Rider DH Escuadrón – 01: 27.866

2. Pandu Satrio Perkasa – Sego Anget Racing Team – 01: 28,881

3. Agung Prio Apriliano – D -One Factory – 01: 28.882

4. Hildan Afosma Katana – Spartan Racing Team – 01: 28,883

5. Pahraz Salman Alparisi – Malignant Honey Team – 01: 28.884.

Resultados de los 5 mejores hombres de la clase de carrera final Junior:

1. Dimas Aradhana – 76 Rider DH Squad – 01: 27,730

2. Ahmad Nasyua Ridhodin – Sego Anget Racing Team – 01: 29,900

3. Amanecer de Abdul Rahman – Spartan Racing Team – 01: 31,459

4. Nombre Agazani – Ganas Madu Team – 01: 32.040

5. Muhammad Bagus Realgansha – Cycle Boistois Clock – 01: 32.041.