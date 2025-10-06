El manejo de Muaythai Boyolali quería cambios en el cuerpo de Koni

BOYOLALI (Antara) – La gerencia de Muaythai en Boyolali Regency, Central Java quiere un cambio en el cuerpo del Comité Nacional de Deportes de Indonesia (KONI).

«Antes de la elección del presidente de Koni Boyolali, quiero un cambio que incluya amigos en Pertina (Asociación de Boxeo Amateur Indonesio)», dijo el lunes la gerencia de Muaythai Putra Sumba Boyolali Budi Diablo.

Pidió considerar más atletas en el futuro, lo que aumenta su entusiasmo por reducir el rendimiento tanto a nivel nacional como internacional.

«Ahora todavía está perdiendo en mente. Hasta ahora, si Pertina en Boyolali también cree que todavía no está activo en el entrenamiento, falta la atención para los atletas. Así que queremos cambiar», dijo.

Además, el apoyo del gobierno también se considera desaparecido, por lo que quiere ser un apoyo completo en el futuro, por lo que los atletas estarán más entusiasmados por participar en la competencia.

Dijo que a medida que el entrenamiento se realizó temprano, Boyolali Regency tenía el potencial de tener atletas de boxeo que sobresalen.

«Los atletas de Boyolali no existen porque el entrenamiento todavía está desaparecido. Debería haber atención del gobierno, de Koni, Pertina», dijo.

Dijo que el entrenamiento podría hacerse porque los niños todavía están a una edad temprana.

«Desarrollo de la edad de la escuela primaria, aproximadamente 10 años. A esa edad es bueno para promover todos los deportes», dijo.

Es por eso que espera que en el futuro el presidente de Koni Boyolali pueda aumentar su atención para todos los deportes, incluido el boxeo.

«La esperanza es el cuidado, el apoyo a los atletas de Boyolali, se nota Sasana, hay apoyo financiero. Hasta ahora hemos gastado nuestro propio dinero», dijo.