El legislador del Batik Pembak Batik Kampung Malon aumenta el potencial principal

SEMARANG (Antara) – Miembro del comité de la Cámara de Representantes VII Samuel Wattimena despertó a los artesanos de color natural en Kampung Malon, ciudad de Semarang, para que el potencial de sus productos superiores avance mejor con el público.

«Este batik es una ventaja para áreas con potenciales colores naturales», dijo Samuel durante una visita a la aldea de turismo de Malon Nature en Semarang, el viernes.

Sin embargo, vio una explicación de la fuente de la cual el color natural que se usó no se expresó ampliamente.

«¿Cuál es el color natural de qué, de qué corteza de árbol no se explica de par en par», dijo.

Es por eso que invitó al Batik en Kampung Alam Malon a inspirar lentamente a mencionar y apreciar cuál era su potencial.

Dijo que Batik era un proceso desde aguas arriba hasta aguas abajo que tenía valor.

«Cómo cada proceso realizado es parte que da lugar a la confianza», dijo.

Agregó que los protectores de Batik deben tener confianza en sí mismos para que puedan ser apreciados e independientes.

Samuel también desafió al Batik en Kampung Alam Malon a hacer un velo de patrón Batik.

«Batik tiene que comenzar de sí misma. No hacen Batik pero no usan sus propios productos. Si así es como traerá la confianza del consumidor», dijo.

Lea también: la Comisión de la Cámara VII aprueba las ambiciones de los actores de los actores de turismo de Kampung Alam Malon

